La familia de Kerman Villate asegura que las imágenes del momento del golpe demuestran que se trata de un “asesinato con alevosía”

18:00 - 20:00
Imágenes exclusivas de "Euskadi Quédate".
Euskaraz irakurri: Kerman Villateren familiaren ustez, kolpearen uneko irudiek erakusten dute "azpikeriaz egindako hilketa" izan zela
Los padres del joven gasteiztarra, que murió tras recibir un puñetazo ante la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz, se muestran indignados con la decisión del juez de la Audiencia Provincial de Álava, que ha dejado en libertad al portero acusado de por su muerte, a la espera de juicio. En su opinión, estas imágenes, exclusivas del programa “Euskadi Quédate” de ETB2, desmontan el auto.

