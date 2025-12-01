GASTEIZ

Kerman Villateren familiaren ustez, kolpearen uneko irudiek erakusten dute "azpikeriaz egindako hilketa" izan zela

"Euskadi Quédate" saioak esklusiban zabaldutako irudiak.

Gasteizko Mitika diskotekaren aurrean ukabilkada bat jaso ondoren hil zen gazte gasteiztarraren gurasoak haserre daude Arabako Probintzia Auzitegiko epaileak aske utzi duelako, epaiketaren zain, hilketagatik akusatutako atezaina. Haien ustez, ETB2ko "Euskadi Quédate" saioak esklusiban eman dituen irudi hauek erakusten dute epailearen erabakia ez zela zuzena izan.

