Ocho heridos tras el choque de una furgoneta contra una casa en Berriosuso (Navarra)

Ocho personas trasladadas tras el choque de una furgoneta contra una casa en Berriosuso
Lugar del accidente. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Zortzi pertsona zauritu dira furgoneta batek etxe baten aurka talka eginda Berriogoitin (Nafarroa)

El suceso ha tenido lugar sobre las 14:18 horas en el kilómetro 6 de la carretera NA-4100. Una furgoneta ha chocado con una vivienda y ocho personas han sido trasladadas, con traumatismos torácicos de diversa consideración, al Hospital Universitario de Navarra.

