Trafiko-istripua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zortzi lagun zauritu dira Berriogotin (Nafarroa), furgoneta batek etxe bat jota

Ocho personas trasladadas tras el choque de una furgoneta contra una casa en Berriosuso
18:00 - 20:00
Istripuaren lekua. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Gertaera 14:18 aldera izan da, NA-4100 errepideko 6. kilometroan. Furgoneta batek etxebizitza bat jo du, eta zortzi pertsona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, toraxeko traumatismoekin.

Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi