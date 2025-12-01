Zortzi lagun zauritu dira Berriogotin (Nafarroa), furgoneta batek etxe bat jota
Gertaera 14:18 aldera izan da, NA-4100 errepideko 6. kilometroan. Furgoneta batek etxebizitza bat jo du, eta zortzi pertsona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, toraxeko traumatismoekin.
Xabin Fernandez, GIBarekin diagnostikatuta "Positiboak bizitza aldatu zidan"
Gaur, abenduak 1, HIESaren Munduko Eguna da. Gaur egun, 6.200 bat pertsonak jasotzen dute GIBaren aurkako tratamenduren bat Euskal Autonomia Erkidegoan. Horregatik, horietako batzuekin izan gara.
Hiru urteko kartzela-zigorra ezarri diote adingabeen zentro bateko hezitzaile bati, Gipuzkoan tutoretzapeko neskato bati eraso egiteagatik
Erruztatuak gertaerak aitortu ditu, eta akusazioek bere zigor eskaera hamaika urtetik hirura jaistea onartu dute.
Bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, emakume bati ukituak egiteagatik
Igande goizean, emakumea, korrika ihesi ari zela, autobus batera sartu zen, izututa eta oinutsik. Biktimak adierazi zuen bi gizonek sexu-erasoa egin ziotela, substantziaren bat erabilita beharbada, eta ukituak egin zizkiotela, baimenik gabe, inguruko etxebizitza batean. Handik ihes egitea lortu zuen, autobusean babestu zen arte.
'Aita Mari'k 26 pertsona erreskatatu ditu Lampedusa hegoaldean
26 lagun erreskatatu dituzte, eta 16 adin txikikoak dira. Onik daude eta laguntza humanitarioa jasotzen ari dira, ontzian bertan. Italiako agintariek Erromako Civitaveccia portura joateko baimena eman diote Aita Mari ontziari, eta erreskate tokitik hiru eguneko bidaia egin beharko dute.
Larrialdi Unitate Militarreko 80 kide Bartzelonara iritsi dira, txerri-izurria kontrolatzen laguntzeko
Oscar Ordeig Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak adierazi duenez, orain arte Collserolako parkeko (Bartzelona) eremu perimetratuko 40 basurde inguru aztertu dituzte. Horietako bik positibo eman dute, eta zortzi gehiagok eman dezaketela uste dute.
Sute handia piztu da Zorrotzako hiltegi zaharrean, eta lau pertsona atera dituzte
Sua kontrolpean hartu dute, kanpotik, baina suhiltzaileak ingurua hozteko lanean ari dira oraindik. Dena den, ez da inor zauritu.
Albiste izango dira: HIESaren Munduko Eguna, Balenciaga ontziolak eta munduaren kontrola jokoan
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Diagnostikatu berri diren GIB kasu gehienak gizonezkoak dira Hego Euskal Herrian, eta batez besteko adina 37 urtekoa da
Urtean, 125 kasu detektatzen dituzte Euskadin. Nafarroan, 2025eko urtarril eta irail bitartean 18 GIB kasu antzeman dituzte.
Armak enbargatzea eta Israelekin "harremanak etetea" eskatu dute 2000 pertsona inguruk Iruñean
Duela 78 urte Nazio Batuen Erakundeak (NBE) Palestina banatu zueneko urteurrena dela eta, Israel Gazan egiten ari den sarraskiaren aurka, kolonialismoaren aurka eta herri palestinarraren alde mobilizatu dira berriro Iruñeko herritarrak.