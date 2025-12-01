Xabin Fernández, diagnosticado de VIH: "El positivo me cambió la vida"

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha señalado que hasta la fecha se han analizado a cerca de 40 jabalíes procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), junto al parque de Collserola, de los que dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.