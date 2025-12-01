Día Mundial del SIDA
Xabin Fernández, diagnosticado de VIH: "El positivo me cambió la vida"

Xabien Fernández, actor y seropositivo
18:00 - 20:00
Xabin Fernandez, actor diagnosticado con VIH. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Xabin Fernandez, GIBarekin diagnostikatuta "Positiboak bizitza aldatu zidan"
author image

EITB

Última actualización

Hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Sida. En la actualidad, cerca de 6200 personas reciben un tratamiento frente al VIH en Euskadi. Por ello, hemos querido hablar con algunos de ellos.

Osakidetza Enfermedades Sociedad Salud

