HIESaren Munduko Eguna
Xabin Fernandez, GIBarekin diagnostikatuta "Positiboak bizitza aldatu zidan"

Xabien Fernández, actor y seropositivo
18:00 - 20:00
Xabin Fernandez, GIBarekin diagnostikatutako aktorea. Bideotik ateratako irudia.


EITB

Azken eguneratzea

Gaur, abenduak 1, HIESaren Munduko Eguna da. Gaur egun, 6.200 bat pertsonak jasotzen dute GIBaren aurkako tratamenduren bat Euskal Autonomia Erkidegoan. Horregatik, horietako batzuekin izan gara.

