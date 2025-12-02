Ekologistak Martxan insta a actuar en los más de 1500 vertederos abandonados y en desuso de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

Ekologistak Martxan ha desarrollado una herramienta online con la que informa sobre los vertederos vascos clasificados en base a una evaluación de peligrosidad elaborada con los datos aportados por los gestores de las infraestructuras.

El portavoz de la organización ecologista, Javier Vázquez, ha denunciado este martes en Bilbao la falta de atención por parte de las administraciones de los vertederos "abandonados y en desuso", una situación que genera "no sólo un gran problema medioambiental, sino también de salud pública".

En la presentación de la página web, se ha incidido además en que la Comisión Europea reconoce que el Estado español "no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir esos requisitos de la Directiva marco sobre residuos", según ha informado Ekologistak Martxan.

Miembros de la asociación han desarrollado una herramienta online desde la que se puede ver tanto la localización de los vertederos como acceder a las fichas que contienen toda la información recopilada sobre ellos.

El inventario tiene registrados un total de 1562 vertederos: 258 en Álava, 451 en Gipuzkoa, 616 en Bizkaia y un total de 237 sin documentar y sin ficha, sólo con la parcela registrada.

A través de la aplicación se puede acceder a los 1120 vertederos que cuentan con evaluación de peligro, habiéndose descartado aquellos con falta de información suficiente para realizar la evaluación y aquellos sin documentar.

La evaluación de peligro la han realizado en base a los datos aportados por los gestores de los vertederos a través de las fichas gestionadas por Ihobe, agrupándolos en cinco categorías de peligro: infraestructuras, hidrología, geología, medio humano y afecciones e impactos.

Ekologistak Martxan ha advertido que vertederos como los de Artxanda (Bilbao), Etxe Uli (Santurtzi), Jata (Lemoiz) y Premabi (Sondika) son "perfectamente conocidos" por las administraciones desde hace décadas y llevan contaminando el medio ambiente "sin que se actúe por falta de voluntad política".

Además, ha incidido en que cuando se actúa en estos suelos contaminados se hace "por un interés económico".