Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan abandonatuta dauden edo erabiltzen ez diren 1.500 zabortegitan baino gehiagotan esku hartzeko eskatu du Ekologistak Martxan federazioak

Talde ekologistak ohartarazi duenez, administrazioek Artxanda (Bilbo), Etxe Uli (Santurtzi), Jata (Lemoiz) eta Premabi (Sondika) zabortegien berri dute aspalditik, eta ingurumena kutsatzen dutela jakin arren, hamarkadak daramatzate ezer egin gabe.

Artxandako zabortegiaren artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ekologistak Martxan federazioak online tresna bat garatu du, zabortegien kudeatzaileek emandako datuekin egindako arrisku-ebaluazioan oinarrituta, EAEko zabortegiei buruzko informazioa emateko.

Javier Vazquez erakunde ekologistaren bozeramaileak astearte honetan salatu duenez, administrazioek ez diete jaramonik egiten "erabiltzen ez diren zabortegiei". Eta egoera horrek "ingurumen arazo handia ez ezik, osasun publikorako arazoa ere sortzen du", ohartarazi duenez.

Web-orriaren aurkezpenean, gainera, azpimarratu dute Europako Batzordeak onartzen duela Espainiako Estatuak ez dituela "beharrezko neurriak hartu hondakinei buruzko esparru-zuzentarauaren baldintza horiek betearazteko", Ekologistak Martxan taldeak jakinarazi duenez.

Elkarteko kideek online tresna bat garatu dute, zabortegiak non dauden eta haiei buruz bildutako informazioaren berri emateko.

Inbentarioan 1.562 zabortegi daude erregistratuta: 258 Araban, 451 Gipuzkoan, 616 Bizkaian eta 237 dokumentatu gabe eta fitxarik gabe, erregistratutako lursailaren informazioarekin, besterik ez.

Arriskuaren ebaluazioa zabortegietako kudeatzaileek Ihobek kudeatutako fitxen bidez emandako datuetan oinarrituta egin dute, eta bost arrisku-kategoriatan multzokatu dituzte: azpiegiturak, hidrologia, geologia, giza ingurunea eta afekzioak eta inpaktuak.

Ekologistak Martxan federazioak ohartarazi duenez, administrazioek Artxanda (Bilbo), Etxe Uli (Santurtzi), Jata (Lemoiz) eta Premabi (Sondika) zabortegien "oso berri zehatza" dute, eta ingurumena kutsatzen dutela jakin arren, ez dute horietan jarduketarik egin, "borondate politiko faltagatik".

Gainera, kutsatutako lurzoru horietan esku hartzen denean "interes ekonomikoagatik" egiten dela deitoratu du.

Ingurumena Artxanda Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

