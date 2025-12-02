Los padres del joven gasteiztarra, que murió tras recibir un puñetazo ante la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz, se muestran indignados con la decisión del juez de la Audiencia Provincial de Álava, que ha dejado en libertad al portero acusado de por su muerte, a la espera de juicio. En su opinión, estas imágenes, exclusivas del programa “Euskadi Quédate” de ETB2, desmontan el auto.