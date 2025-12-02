Día del euskera
Idurre Eskisabel: "La situacion del euskera es de emergencia y es imprescindible dar un salto en las políticas lingüísticas"

Bilbao, esta mañana. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Idurre Eskisabel: "Euskara larrialdian dago eta eta hizkuntza politiketan jauzi bat egitea ezinbestekoa da"

Última actualización

En vísperas del Día Internacional del Euskera, Euskalgintzaren Kontseilua ha destacado en una comparecencia en Bilbao "la necesidad de reforzar la defensa del euskera". Para ello, ven imprescindible la responsabilidad de las fuerzas políticas y de las instituciones de traer el euskera a primera línea.

