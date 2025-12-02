Euskararen eguna
Idurre Eskisabel: "Euskara larrialdian dago eta eta hizkuntza politiketan jauzi bat egitea ezinbestekoa da"

Bilbo, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Euskararen Nazioarteko Egunaren bezperan, Euskalgintzaren Kontseiluak "euskaltzaletasuna indartzearen beharra" azpimarratu du Bilbon egindako agerraldian. Horretarako, ezinbestekoa ikusten dute indar politikoen eta erakundeen erantzunkizuna euskara lehen lerrora ekatzeko.

Kerman Villateren familiaren ustez, kolpearen uneko irudiak ikusita, bistakoa da "azpikeriaz egindako hilketa" izan zela

Gasteizko Mitika diskotekaren aurrean ukabilkada jaso eta hil zen gazte gasteiztarraren gurasoak haserre daude Arabako Probintzia Auzitegiko epaileak aske utzi duelako, epaiketaren zain, hilketagatik akusatutako atezaina. Haien ustez, ETB2ko "Euskadi Quédate" saioak esklusiban eman dituen irudiak ikusita, agerikoa da epailearen erabakia ez zela zuzena izan.

