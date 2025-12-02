Idurre Eskisabel: "Euskara larrialdian dago eta eta hizkuntza politiketan jauzi bat egitea ezinbestekoa da"
Euskararen Nazioarteko Egunaren bezperan, Euskalgintzaren Kontseiluak "euskaltzaletasuna indartzearen beharra" azpimarratu du Bilbon egindako agerraldian. Horretarako, ezinbestekoa ikusten dute indar politikoen eta erakundeen erantzunkizuna euskara lehen lerrora ekatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Istripua izan da Agurain eta Gordoa artean eta lagun bat atera ezinik geratu da
Agurain eta Gordoa lotzen dituen A-3016 errepidea erabat itxi dute, bi ibilgailuk istripua izan dute eta. Lagun bat atera ezinik geratu da, eta suhiltzaileak hura erreskatatzeko lanean ari dira.
Kerman Villateren familiaren ustez, kolpearen uneko irudiak ikusita, bistakoa da "azpikeriaz egindako hilketa" izan zela
Gasteizko Mitika diskotekaren aurrean ukabilkada jaso eta hil zen gazte gasteiztarraren gurasoak haserre daude Arabako Probintzia Auzitegiko epaileak aske utzi duelako, epaiketaren zain, hilketagatik akusatutako atezaina. Haien ustez, ETB2ko "Euskadi Quédate" saioak esklusiban eman dituen irudiak ikusita, agerikoa da epailearen erabakia ez zela zuzena izan.
Bost lagun zauritu dira Ezkirotzen, auto batek eta kamioi batek elkarren kontra talka eginda; zaurituetako bi adingabeak dira
Ezbeharra A-15 autobidean gertatu da, Donostiarako noranzkoan.
Pegasus Airlinesek astean lau aldiz konektatuko ditu Istanbul eta Bilbo
Turkiako aire konpainian esan duenez, txartelak eskuragarri daude jada 69,99 eurotik aurrera.
Xabin Fernandez, GIBarekin diagnostikatuta: "Positiboak bizitza aldatu zidan"
Gaur, abenduak 1, HIESaren Munduko Eguna da. Gaur egun, 6.200 bat pertsonak jasotzen dute GIBaren aurkako tratamenduren bat Euskal Autonomia Erkidegoan. Horregatik, horietako batzuekin izan gara.
Zortzi lagun zauritu dira Berriogotin (Nafarroa), furgoneta batek etxe bat jota
Gertaera 14:18 aldera izan da, NA-4100 errepideko 6. kilometroan. Furgoneta batek etxebizitza bat jo du, eta zortzi pertsona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, toraxeko traumatismoekin.
Hiru urteko kartzela-zigorra ezarri diote adingabeen zentro bateko hezitzaile bati, Gipuzkoan tutoretzapeko neskato bati eraso egiteagatik
Erruztatuak gertaerak aitortu ditu, eta akusazioek bere zigor eskaera hamaika urtetik hirura jaistea onartu dute.
Bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, emakume bati ukituak egiteagatik
Igande goizean, emakumea, korrika ihesi ari zela, autobus batera sartu zen, izututa eta oinutsik. Biktimak adierazi zuen bi gizonek sexu-erasoa egin ziotela, substantziaren bat erabilita beharbada, eta ukituak egin zizkiotela, baimenik gabe, inguruko etxebizitza batean. Handik ihes egitea lortu zuen, autobusean babestu zen arte.
'Aita Mari'k 26 pertsona erreskatatu ditu Lampedusa hegoaldean
26 lagun erreskatatu dituzte, eta 16 adin txikikoak dira. Onik daude eta laguntza humanitarioa jasotzen ari dira, ontzian bertan. Italiako agintariek Erromako Civitaveccia portura joateko baimena eman diote Aita Mari ontziari, eta erreskate tokitik hiru eguneko bidaia egin beharko dute.