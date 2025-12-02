¿Cómo son hoy las familias en Euskadi?

El número total de hogares es de 937 737 y hay una población de 2 201462 personas. La tasa de natalidad en Euskadi es de 1,28 hijos por mujer.

Así, el tipo de hogar más común es el unipersonal, con 290 497 hogares, seguido por los de tipo "nuclear con hijos/as" (289 361) y los de tipo "nuclear sin hijos/as" (203 190).

Además, el tamaño medio del hogar ha bajado, pasando de 2,48 personas por hogar en 2015 a 2,35 en 2023, lo que refleja una tendencia hacia hogares más pequeños y fragmentados.

Cuándo se produjo el cambio estructural

No hay un “año mágico” en el que los hogares nucleares dejaran de ser mayoría y fueran reemplazados por unipersonales de forma inmediata; más bien, se trata de un proceso gradual.