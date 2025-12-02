Tipos de familias y hogares

¿Cómo son hoy las familias en Euskadi?

Uno de cada tres hogares es unipersonal y más de 100 000 familias son monoparentales, en pleno debate sobre el reconocimiento de las familias monomarentales.
Euskaraz irakurri: Nolakoak dira gaur egun familiak Euskadin?
Naiara Ballesteros | EITB

Última actualización

Euskadi cambia y su mapa familiar también. Mientras avanza la regulación sobre las familias monomarentales, los datos más recientes publicados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat (2023), permiten dibujar una radiografía precisa de cómo se vive hoy en los hogares vascos.

Ayudas a las familias

El Gobierno Vasco regulará a partir de enero la acreditación de las familias monomarentales y aumentará un 30 % la ayuda económica

EITB

El decreto aprobado por el Ejecutivo vasco prevé la acreditación digital de estas familias, un 80 % de ellas compuestas por madres con uno o más hijos, y que en Euskadi son unas 21 000 familias. La acreditación facilitará el acceso a las ayudas a las familias de las distintas administraciones.
El número total de hogares es de 937 737 y hay una población de 2 201462 personas. La tasa de natalidad en Euskadi es de 1,28 hijos por mujer.

Así, el tipo de hogar más común es el unipersonal, con 290 497 hogares, seguido por los de tipo "nuclear con hijos/as" (289 361) y los de tipo "nuclear sin hijos/as" (203 190).

Además, el tamaño medio del hogar ha bajado, pasando de 2,48 personas por hogar en 2015 a 2,35 en 2023, lo que refleja una tendencia hacia hogares más pequeños y fragmentados.

Cuándo se produjo el cambio estructural

No hay un “año mágico” en el que los hogares nucleares dejaran de ser mayoría y fueran reemplazados por unipersonales de forma inmediata; más bien, se trata de un proceso gradual.

  • Finales de los 80 y años 90: ya se observaba un crecimiento importante de los hogares unipersonales.

  • 2001: los hogares unipersonales representaban aproximadamente el 20 % del total.

  • 2023: los unipersonales alcanzan el 31 % y, por primera vez, superan en número a los hogares nucleares con hijos/as.

Uno de cada tres hogares son unipersonales

De los 937 737 hogares registrados en Euskadi, 290 497 son unipersonales. Representan el 31 % del total y se consolidan como el tipo de hogar más frecuente. El envejecimiento demográfico, la mayor esperanza de vida y los cambios en los hábitos de convivencia explican este incremento sostenido.

Las familias con hijos siguen siendo clave, pero ya no dominan

Los hogares nucleares con hijos/as suman 289 361 (30,9 %), una cifra muy similar a la de los hogares unipersonales.

Justo detrás aparecen los hogares nucleares sin hijos/as, que representan 203 190 hogares (21,7 %). Esta categoría incluye a todas las parejas que conviven sin hijos, bien porque aún no los tienen, porque han decidido no tenerlos o porque los hijos ya no viven en el hogar. Se trata, por tanto, de un modelo familiar cada vez más extendido en Euskadi.

Más de 100 000 familias monoparentales

El tercer grupo relevante son las familias monoparentales, que ya alcanzan los 101 050 hogares (10,8 %). La mayoría están encabezadas por mujeres, lo que explica que el decreto en tramitación utilice el término monomarental como categoría específica para el acceso a derechos y ayudas.

Este bloque concentra algunas de las mayores vulnerabilidades: menor renta disponible, más dificultades para conciliar y mayor riesgo de pobreza. De ahí que las medidas de reconocimiento administrativo y apoyo económico sean uno de los puntos centrales del debate institucional.

Modelos familiares menos frecuentes, pero significativos

  • Polinucleares 18 002 (1,9 %): varias unidades familiares en un mismo hogar.
  • Pluripersonales no familiares 24 647 hogares (2,6 %): convivencias sin parentesco, comunes en alquileres compartidos.
  • Familias sin núcleo 10 990 (1,2 %): hogares formados por parientes sin núcleo parental (hermanos, tíos, etc.).
Transformación social y nuevos retos

El mapa familiar vasco refleja un proceso de transformación profundo: más personas viviendo solas, más diversidad en los modelos de convivencia y una creciente necesidad de adaptar políticas públicas a realidades complejas.

Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

