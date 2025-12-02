El Gobierno Vasco regulará a partir de enero la acreditación de las familias monomarentales y aumentará un 30 % la ayuda económica

El Gobierno Vasco ha aprobado un decreto sobre familias monomarentales que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y que regulará la acreditación de este tipo de familias en Euskadi para facilitarles el acceso a las ayudas y beneficios de todas las administraciones públicas.

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco Nerea Melgosa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La consejera ha explicado que el 80 % de este tipo de familias están compuestas por mujeres (con uno o más hijos/as), y tienen mayores dificultades para conciliar la vida familiar y laboral.

Este decreto regulará la acreditación de familia monomarental, lo que facilitará el acceso a las ayudas de las administraciones. A partir del 1 de enero de 2026 se prodrá solicitar ese certificado digital, on line o en persona en Zuzenean.

Además, las ayudas a las familias que ofrece el Gobierno Vasco para las monomarentales aumentarán un 30 % ya que, junto a los 200 euros al mes por hijo/a, se concederán otros 100 euros hasta el/la menor cumpla 7 años.

En palabras de Melgosa, así Euskadi "reconoce legalmente las familias monomarentales", que en la CAV cifra en unas 21 000 familias.