Guraso bakarreko familien akreditazioa arautu eta laguntza ekonomikoa % 30 handituko du Jaurlaritzak
Eusko Jaurlaritzak onartutako dekretuari esker, familia horiek akreditazio digitala eskatu ahalko dute, administrazioetako laguntzak eskuratzen laguntzeko. Familia horien % 80 ama batek eta seme-alaba batek edo gehiagok osatuta daude, eta EAEn 21.000 familia inguru dira.
Guraso bakarreko familiei buruz Eusko Jaurlaritzak onartutako dekretua 2026ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean, eta Euskadin mota horretako familien akreditazioa arautuko du, administrazio publiko guztietan laguntzak eta onurak jasotzeko aukera izan dezaten.
Hori iragarri du Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak, Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan.
Sailburuak azaldu duenez, familia mota horren % 80 emakumeek osatzen dute (seme-alaba bat edo gehiagorekin), eta zailtasun handiagoak dituzte familia eta lana uztartzeko.
Dekretu horrek guraso bakarreko familien akreditazioa arautuko du, eta horrek administrazioen laguntzak eskuratzea erraztuko du. 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera ziurtagiri digital hori online zein aurrez aurre eskatu ahal izango da, Zuzenean zerbitzuan.
Gainera, Eusko Jaurlaritzak guraso bakarreko familiei ematen dizkien laguntzak % 30 handituko dira; izan ere, gaur egun, seme-alaba bakoitzeko 200 euro ematen dira, eta 100 euro gehiago emango zaizkie haurrak 7 urte bete arte.
Melgosaren hitzetan, Euskadik "legez onartzen ditu guraso bakarreko familiak". EAEn, 21.000 familia inguru dira.
Familia-motak
Nolakoak dira familiak Euskadin, gaur egun?
Etxekoen unitateen herena pertsona bakarrekoa da, eta 100.000 baino gehiago guraso bakarrekoak dira.
Bi familia mota
Gainera, dekretuak bi familia mota arautzen ditu, alde batetik guraso bakarreko familiak (guraso bakarra dutenak) eta guraso bakarreko egoeran daudenak.
Bigarren sailkapen horretan, bi guraso dituzten familiak dira, baina, dituzten ezaugarriengatik, guraso bakarreko familiekin parekatzen dira, hala nola gurasoetako bati esleitutako zaintza eta jagoletza, gurasoetako baten etxea uztea edo genero-indarkeria dagoen kasuetan.
Bete beharreko baldintzak
Ziurtagiria eskuratu ahal izateko, zenbait baldintza bete behar dira, dekretuak jasotzen duen bezala. Legezko bizileku eraginkorra frogatu behar da eskabidea aurkezten den unean eta aitorpenak ondorioak dituen bitartean.
Gainera, pertsona horrek Euskadin erroldatuta egon beharko du, etenik gabe, eskaera aurkeztu aurreko hamabi hilabeteetan gutxienez.
Seme-alabek 21 urtetik beherakoak izan behar dute. Adin-muga hori 26 urte bete arte luzatuko da, lanpostu bat lortzeko ikasketa arautuak egiten ari bada.
Seme-alabaren adina edozein dela ere, guraso bakarra dela aitortuko da % 33ko desgaitasuna edo handiagoa, mendekotasun handia, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia badute. Gainera, gurasoarekin bizi eta erroldatuta egon behar dute, eta ekonomikoki haren mende egon behar dute.
Sailburuak azpimarratu du dekretu honekin "beste urrats bat" ematen dela familia-aniztasunaren aitorpenean, eta gogorarazi du arau-testua 2025-2030 Familien V. Planaren barruan sartzen dela.
"Lehen aldiz, Euskadik legez aitortzen ditu guraso bakarreko familiak, eta ikuspegi komunitario, berdintasunezko eta solidario batetik", amaitu du sailburuak.
Itzalaldi kasuan mugikorrek gutxienez 4 orduz funtzionatzea legez bermatu nahi du Espainiako Gobernuak
Arau-proiektu honen helburuak dira telekomunikazioen sektoreko segurtasun-neurriak indartzea, halako gertakariek erabiltzaileen segurtasunean duten eragina saihestea edo murriztea eta komunikazioak ahalik eta lasterren berreskuratzea. Operadoreek legez bermatu beharko dute "lehen mailako" azpiegituren eraginkortasuna gutxienez 24 orduz, eta 12 ordukoa "tarteko mailakoen" kasuan; operadoreek eurek egingo dute sailkapen hori.
Idurre Eskisabel: "Euskara larrialdian dago, eta hizkuntza politiketan aurrera egitea ezinbestekoa da"
Euskararen Nazioarteko Egunaren bezperan, Euskalgintzaren Kontseiluak "euskaltzaletasuna indartzearen beharra" azpimarratu du Bilbon egindako agerraldian. Horretarako, ezinbestekotzat jotzen dute indar politikoek eta erakundeek esku hartzea, erantzunkizunez, euskara lehen lerrora ekatzeko.
Istripua izan da Agurain eta Gordoa artean eta lagun bat atera ezinik geratu da
Agurain eta Gordoa lotzen dituen A-3016 errepidea erabat itxi dute, bi ibilgailuk istripua izan dute eta. Lagun bat atera ezinik geratu da, eta suhiltzaileak hura erreskatatzeko lanean ari dira.
Kerman Villateren familiaren ustez, kolpearen uneko irudiak ikusita, bistakoa da "azpikeriaz egindako hilketa" izan zela
Gasteizko Mitika diskotekaren aurrean ukabilkada jaso eta hil zen gazte gasteiztarraren gurasoak haserre daude Arabako Probintzia Auzitegiko epaileak aske utzi duelako, epaiketaren zain, hilketagatik akusatutako atezaina. Haien ustez, ETB2ko "Euskadi Quédate" saioak esklusiban eman dituen irudiak ikusita, agerikoa da epailearen erabakia ez zela zuzena izan.
Bost lagun zauritu dira Ezkirotzen, auto batek eta kamioi batek elkarren kontra talka eginda; zaurituetako bi adingabeak dira
Ezbeharra A-15 autobidean gertatu da, Donostiarako noranzkoan.
Pegasus Airlinesek astean lau aldiz konektatuko ditu Istanbul eta Bilbo
Turkiako aire konpainian esan duenez, txartelak eskuragarri daude jada 69,99 eurotik aurrera.
Xabin Fernandez, GIBarekin diagnostikatuta: "Positiboak bizitza aldatu zidan"
Gaur, abenduak 1, HIESaren Munduko Eguna da. Gaur egun, 6.200 bat pertsonak jasotzen dute GIBaren aurkako tratamenduren bat Euskal Autonomia Erkidegoan. Horregatik, horietako batzuekin izan gara.
Zortzi lagun zauritu dira Berriogotin (Nafarroa), furgoneta batek etxe bat jota
Gertaera 14:18 aldera izan da, NA-4100 errepideko 6. kilometroan. Furgoneta batek etxebizitza bat jo du, eta zortzi pertsona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, toraxeko traumatismoekin.