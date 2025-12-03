La agenda del Día del Euskera contempla numerosos actos reivindicativos, además de celebraciones

Este 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, viene cargado de celebraciones, pero también de actos reivindicativos y declaraciones. La mayoría de los pueblos de Euskal Herria acogerán actos culturales, conferencias o actos reivindicativos a lo largo de la jornada. El Gobierno Vasco celebrará su acto central a las 12:00 horas en Ajuria Enea.

La situación que vive el euskera en los últimos años, las decisiones judiciales y la caída del uso del idioma generan preocupación en diversos agentes sociales, por lo que más de una asociación aprovechará la jornada para realizar movilizaciones.

El sindicato LAB será el primero ya que ha convocado una concentración a las 10:00 horas en la plaza Gipuzkoa de Donostia-San Sebastián, para denunciar que no aceptan "los pasos atrás que da el Gobierno en la normalización del euskera", sino que denuncia "el blanqueo". Además, ha emitido una declaración bajo el título Larriatik indarraldira y ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación que Euskal Herrian Euskaraz celebrará el 6 de diciembre en Durango y en el acto que Euskalgintzaren Kontseilua celebrará el 27 de diciembre en Miribilla (Bilbao).

A las 13:00 horas, las movilizaciones se trasladarán a Baiona, donde la asociación Euskal Konfederazioa ha convocado una concentración bajo el lema Euskarari trufarik ez! (No más burlas al euskera). Han llamado a todos los euskaltzales a participar en la protesta que tendrá lugar ante la Pública de la Lengua Vasca para pedir unas "políticas lingüísticas de verdad que contengan medidas y recursos".

Por la tarde, será el turno de Bilbao, donde la asociación Guka se manifestará a las 19:00 horas en la plaza Moyua bajo el lema Erdalduntze makina gelditu! (¡Parad la máquina de castellanización!)

Actos institucionales y declaraciones

Las instituciones también han anunciado actos para este 3 de diciembre. El Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales de la CAV, Eudel y UEMA han publicado una declaración conjunta en torno a este día con el lema Euskara, zugan, nigan, gugan (el euskera en tí, en mí, en nosotros), a través de la cual llaman a "explorar nuevos caminos para el uso y transmisión del euskera".

Siguiendo este mismo lema, el Gobierno Vasco celebrará su acto central del día a las 12:00 horas en Vitoria-Gasteiz, en Ajuria Enea, presidido por el lehendakari Imanol Pradales.

Las universidades que forman el sistema universitario de la CAV, la Universidad del País Vasco (EHU), Mondragon Unibertsitatea, Universidad de Deusto y la universidad EUNEIZ también han decidido realizar una declaración conjunta en la que consideran que el de hoy es "un día para ganar conciencia en torno al euskera".

En Euskal Herria y en el mundo

Por su parte, el Instituto Vasco Etxepare llevará las celebraciones del Día del Euskera a la comunidad internacional. Así han organizado conferencias, exposiciones, talleres, catas, juegos y proyecciones de películas en 13 ciudades de Europa y América.

En muchos pueblos de Euskal Herria se llevarán a cabo también actos de celebración organizados por las asociaciones y entidades que fomentan el euskera. Entre ellos, cabe destacar el encuentro de bertsolaris que tendrá lugar en la Mediateka de Baiona (18:00), el espectáculo de teatro infantil que realizarán en el centro cultural Izaskun Arrue de Vitoria-Gasteiz (17:30) o la proyección del documental sobre el grupo Akelarre del Teatro Principal de Donostia (19:00).

Para terminar el día, Euskal Telebista estrenará la nueva temporada del programa "Tribuaren Berbak", que versa sobre las lenguas y en especial sobre el euskera. Será a las 22:15 horas en ETB1 y en el portal de internet eitb.eus. Kike Amonarriz e Izaro Arruti presentan el programa y en el primer capítulo visitarán Londres en busca de información sobre las lenguas del mundo y de Europa.