La agenda del Día del Euskera contempla numerosos actos reivindicativos, además de celebraciones
Proyecciones de audiovisuales, sesiones de bertsos, juegos, charlas… muchos son los actos que se han programado para hoy en los pueblos y ciudades de toda Euskal Herria. Sin embargo, también se llevará a las calles la preocupación sobre la situación que vive el euskera en las concentraciones y movilizaciones convocadas por las asociaciones.
Este 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, viene cargado de celebraciones, pero también de actos reivindicativos y declaraciones. La mayoría de los pueblos de Euskal Herria acogerán actos culturales, conferencias o actos reivindicativos a lo largo de la jornada. El Gobierno Vasco celebrará su acto central a las 12:00 horas en Ajuria Enea.
La situación que vive el euskera en los últimos años, las decisiones judiciales y la caída del uso del idioma generan preocupación en diversos agentes sociales, por lo que más de una asociación aprovechará la jornada para realizar movilizaciones.
El sindicato LAB será el primero ya que ha convocado una concentración a las 10:00 horas en la plaza Gipuzkoa de Donostia-San Sebastián, para denunciar que no aceptan "los pasos atrás que da el Gobierno en la normalización del euskera", sino que denuncia "el blanqueo". Además, ha emitido una declaración bajo el título Larriatik indarraldira y ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación que Euskal Herrian Euskaraz celebrará el 6 de diciembre en Durango y en el acto que Euskalgintzaren Kontseilua celebrará el 27 de diciembre en Miribilla (Bilbao).
A las 13:00 horas, las movilizaciones se trasladarán a Baiona, donde la asociación Euskal Konfederazioa ha convocado una concentración bajo el lema Euskarari trufarik ez! (No más burlas al euskera). Han llamado a todos los euskaltzales a participar en la protesta que tendrá lugar ante la Pública de la Lengua Vasca para pedir unas "políticas lingüísticas de verdad que contengan medidas y recursos".
Por la tarde, será el turno de Bilbao, donde la asociación Guka se manifestará a las 19:00 horas en la plaza Moyua bajo el lema Erdalduntze makina gelditu! (¡Parad la máquina de castellanización!)
Actos institucionales y declaraciones
Las instituciones también han anunciado actos para este 3 de diciembre. El Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales de la CAV, Eudel y UEMA han publicado una declaración conjunta en torno a este día con el lema Euskara, zugan, nigan, gugan (el euskera en tí, en mí, en nosotros), a través de la cual llaman a "explorar nuevos caminos para el uso y transmisión del euskera".
Siguiendo este mismo lema, el Gobierno Vasco celebrará su acto central del día a las 12:00 horas en Vitoria-Gasteiz, en Ajuria Enea, presidido por el lehendakari Imanol Pradales.
Las universidades que forman el sistema universitario de la CAV, la Universidad del País Vasco (EHU), Mondragon Unibertsitatea, Universidad de Deusto y la universidad EUNEIZ también han decidido realizar una declaración conjunta en la que consideran que el de hoy es "un día para ganar conciencia en torno al euskera".
En Euskal Herria y en el mundo
Por su parte, el Instituto Vasco Etxepare llevará las celebraciones del Día del Euskera a la comunidad internacional. Así han organizado conferencias, exposiciones, talleres, catas, juegos y proyecciones de películas en 13 ciudades de Europa y América.
En muchos pueblos de Euskal Herria se llevarán a cabo también actos de celebración organizados por las asociaciones y entidades que fomentan el euskera. Entre ellos, cabe destacar el encuentro de bertsolaris que tendrá lugar en la Mediateka de Baiona (18:00), el espectáculo de teatro infantil que realizarán en el centro cultural Izaskun Arrue de Vitoria-Gasteiz (17:30) o la proyección del documental sobre el grupo Akelarre del Teatro Principal de Donostia (19:00).
Para terminar el día, Euskal Telebista estrenará la nueva temporada del programa "Tribuaren Berbak", que versa sobre las lenguas y en especial sobre el euskera. Será a las 22:15 horas en ETB1 y en el portal de internet eitb.eus. Kike Amonarriz e Izaro Arruti presentan el programa y en el primer capítulo visitarán Londres en busca de información sobre las lenguas del mundo y de Europa.
Te puede interesar
“Hablan en euskera en clase... pero no en el patio”
El análisis de EiTB Data confirma que el sistema educativo vasco ha consolidado el modelo D como vía mayoritaria, pero alerta de que el uso del euskera entre el alumnado se encuentra en retroceso en patios y espacios informales.
Influencers de la generación Z, comprometidos con el euskera: “Crear contenido en euskera te abre puertas”
La tolosarra Luma Otaño tiene 24 años y es creadora de contenido en euskera en la red social Tik Tok. Actualmente, cuenta con más de 15 mil seguidores en su cuenta. El elgoibartarra Alex Etxegibel tiene 18 años y los vídeos que realiza, en la mayoría de los casos, junto a su hermana, triunfan entre la juventud vasca.
El uso del euskera crece entre los jóvenes en redes y la sociedad vasca alcanza su mayor apoyo a la lengua
El informe EITB Data recoge que cada vez más jóvenes se expresan en euskera en redes sociales: el 55% de los jóvenes de Gipuzkoa utilizan el euskera en redes, y el crecimiento en Araba es especialmente significativo (del 24% al 36%). Además, la promoción del idioma cuenta con un respaldo histórico del 65%.
El número de euskaldunes se ha duplicado en 40 años, pero el uso del euskera no avanza al mismo ritmo
El informe EiTB Data con motivo del Día del Euskera confirma que Euskadi ha alcanzado el 45% de población euskaldun, con crecimientos muy intensos en Araba y Bizkaia. Sin embargo, el uso cotidiano del euskera sigue sin ser mayoritario, sobre todo en las capitales y en los grandes núcleos urbanos.
El Sindicato de Vivienda logra aplazar el desahucio de una familia de Vitoria-Gasteiz
Asegura que es el segundo proceso que consigue retrasar este año en la capital alavesa y pide al Ayuntamiento "la suspensión permanente de todos los desahucios".
Uno de los ‘Soletes’ de Repsol se ha quedado en este convento de Bilbao
La guía ha premiado por primera vez a 27 conventos que preparan repostería, y uno de ellos ha sido el de Nuestra Señora del Pilar de Basurto (Bilbao). Las 8 monjas que gestionan este obrador están encantadas y esperan que la distinción sea un impulso al negocio.
Retiran 215 kilos de basuras marinas en seis recogidas simultáneas en la costa de Gipuzkoa
La red Itsas Zaintza Sarea, compuesta por agentes marítimos implicados en la conservación del mar, organizó el pasado 29 de noviembre recogidas de basuras marinas en seis localidades en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos.
Fallece una persona en el incendio de una vivienda en Bermeo
Han sacado al hombre, de 73 años, de la vivienda en estado inconsciente y ha sido atendido por los sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar su vida.
Ekologistak Martxan insta a actuar en los más de 1500 vertederos abandonados y en desuso de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
El grupo ecologista ha advertido que vertederos como los de Artxanda (Bilbao), Etxe Uli (Santurtzi), Jata (Lemoiz) y Premabi (Sondika) son conocidos por las administraciones desde hace décadas y llevan contaminando el medio ambiente sin que se actúe.