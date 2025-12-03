Ospakizunekin batera, aldarrikapen ekitaldi ugarik beteko dute Euskararen Eguneko agenda
Abenduaren 3a, Euskararen Nazioarteko Eguna, aldarrikapen ekitaldiz, adierazpenez eta ospakizunez betea dator. Gutxi ala asko, Euskal Herriko herri gehienetan izango dira kultur-ekitaldiak, hitzaldiak edota aldarrikapenerako ekintzak. Eusko Jaurlaritzak 12:00etan egingo du ekitaldi nagusia Ajuria Enean.
Aldarrikapenerako eguna izango da aurten abenduaren 3a. Euskarak azken urteetan bizi duen egoerak, epaitegietatik etortzen diren erabakiek eta erabileraren beherakadak kezka sortzen dute gizarteko hainbat eragilerengan eta elkarte batek baino gehiagok mobilizazioak egiteko probestuko dute eguna.
Goiztiarrena LAB sindikatua izango da, 10:00etan elkarretaratzea deitu baitu Donostiako Gipuzkoa plazan. “Gobernuak euskararen normalizazioan emango dituen atzerapausoak ez onartzeaz gain, aurpegi zuriketa baten atzean ezkutatzen direla” salatu nahi du sindikatuak. Horrez gainera, Larrialditik indarraldira izenburupean adierazpena kaleratu du eta Euskal Herrian Euskarazek abenduaren 6an Durangon egingo duen manifestazioan eta Euskalgintzaren Kontseiluak abenduaren 27an Bilboko Miribillan egingo duen ekitaldian parte hartzeko deia egin du.
Eguerdiko 13:00etan Baionan izango da zita. Euskarari trufarik ez! lelopean, elkarretaratzea antolatu du Euskal Konfederazioak Euskararen Erakunde Publikoaren aurrean eta euskaltzale guztiak bertan biltzera deitu ditu. Euskarak biziberritzeko behar dituen “egiazko hizkuntza politika publikoak” eskatuko dituzte, “baliabidez eta neurriz hornituak”.
Arratsaldean, berriz, Bilboko Guka elkarteak manifestazioa egingo du 19:00etan Moyua plazatik hasita Erdalduntze makina gelditu! lelopean.
Ekitaldi instituzionalak eta adierazpenak
Erakundeek ere ekitaldiak iragarri dituzte abenduaren 3 honetarako. Eusko Jaurlaritzak, EAEko hiru foru aldundiek, Eudelek eta UEMAk adierazpen bateratua atera dute egun honen inguruan Euskara, zugan, nigan, gugan leloarekin eta “euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko” deia egin zuten. Lelo hori jarraituz Eusko Jaurlaritzak 12:00etan egingo du eguneko ekitaldi nagusia Gasteizen, Ajuria Enean, Imanol Pradales lehendakaria buru dela.
EAEko unibertsitate sistema osatzen duten Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU), Mondragon Unibertsitateak, Deustuko Unibertstateak eta EUNEIZ unibertsitateak adierazpen bateratua kaleratu dute eta "euskararen inguruko kontzientzia irabazteko eguna" dela gaurkoa adierazi dute.
Euskal Herrian eta munduan
Etxepare Euskal Institutuak, berriz, nazioartera eramango ditu euskararen eguneko ospakizunak. Europako eta Amerikako 13 hiritan burutuko dituzte jarduerak, hala nola, hitzaldiak, erakusketak, tailerrak, dastaketak, jolasak eta filmen proiekzioak.
Horrez gainera, Euskal Herriko herri eta auzoetako euskara elkarteek edota erakundeek antolatuta, ekintza ugari izango dira; hala nola, bertsolari topaketa bat Baionako Mediatekan (18:00), haurrentzako antzerki ikuskizuna Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean (17:30) edota Akelarre taldeari buruzko dokumentalaren emanaldia Donostiako Antzoki Zaharrean (19:00).
Eguna amaitzeko, Euskal Telebistak euskara eta hizkuntzak ardatz hartzen dituen “Tribuaren Berbak” saioaren denboraldi berria estreinatuko du. 22:15ean izango da ETB1en eta eitb.eus interneteko atarian. Kike Amonarrizek eta Izaro Arrutik aurkeztuko dute eta lehen atalean Londresera egingo dute bisita, munduko eta Europako hizkuntzen inguruko informazio bila.
Zure interesekoa izan daiteke
Influencerrak, euskararen hauspoak Z belaunaldian: “Edukiak euskaraz egiteak ateak zabaltzen dizkizu”
Luma Otaño tolosarrak 24 urte ditu, eta urte eta erdi inguru darama TikToken euskarazko edukiak sortzen. Gaur egun, 15 mila jarraitzailetik gora ditu sare sozial horretan. Alex Etxegibel elgoibartarrak, berriz, 18 urte ditu, eta, umorezko edukiak igotzen ditu, euskaraz. 30.000 jarraitzaile baino gehiagorekin, arrebarekin egindako bideoek arrakasta handia dute euskal herriko gazteen artean.
Gazteek gero eta euskara gehiago erabiltzen dute sareetan, eta euskal gizarteak hizkuntza inoiz baino gehiago babesten du
EITB Data txostenaren arabera, gero eta gazte gehiagok hitz egiten du euskaraz sare sozialetan: Gipuzkoako gazteen % 55ek erabiltzen dute euskara sareetan, eta Arabako hazkundea bereziki esanguratsua da (% 24tik % 36ra). Gainera, hizkuntzak % 65eko babesa du, datu historikoa da hori.
"Euskaraz hitz egiten dute ikasgelan... Baina ez jolastokian"
EiTB Dataren analisiak baieztatu du euskal hezkuntza-sistemak D eredua finkatu duela aukera nagusi gisa, baina beste datu bat eman du argitara: ikasleek ez dute euskara hein berean erabiltzen eskola-inguruetan eta jolastoki eta espazio informaletan.
Euskaldun kopurua bikoiztu egin da 40 urtean, baina euskararen erabilerak ez du erritmo horretan aurrera egiten
Euskararen Eguna dela eta argitaratu den EiTB Data txostenak bistan utzi du EAEko biztanleen % 45 euskaldunak direla, eta hizkuntza asko hazi dela Araban eta Bizkaian. Hala ere, euskararen eguneroko erabilera ez da oraindik nagusi, batez ere hiriburuetan eta hirigune handietan.
Gasteizko familia baten etxegabetzea atzeratzea lortu du Etxebizitza Sindikatuak
Arabako hiriburuan aurten atzeratzea lortzen duen bigarren prozesua dela ziurtatu du, eta Udalari "etxegabetze guztiak bertan behera uzteko" eskatu dio.
Repsolen "Eguzkitxo" bat Bilboko komentu honetan geratu da
Gidak gozogintza prestatzen duten komentuak saritu ditu lehen aldiz, eta horietako bat Basurtuko (Bilbo) Pilarreko Andre Mariarena izan da. Obradorea kudeatzen duten 8 mojak pozarren daude, eta sariak negozioari bultzada bat emango diola espero dute.
215 kilo zabor atera dituzte itsasotik Gipuzkoako sei herritan egindako bilketetan
Itsas Zaintza Sareak antolatuta, joan den larunbatean egin ziren bilketak. Hondakinak Prebenitzeko Europako Astearen barruan egin zen ekimena.
Pertsona bat hil da Bermeon, etxebizitza batean izandako sute batean
73 urteko gizona etxebizitzatik atera dute, konorterik gabe, eta osasun-langileek artatu dute, baina ezin izan dute ezer egin hura salbatzeko.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan abandonatuta dauden edo erabiltzen ez diren 1.500 zabortegitan baino gehiagotan esku hartzeko eskatu du Ekologistak Martxan federazioak
Talde ekologistak ohartarazi duenez, administrazioek Artxanda (Bilbo), Etxe Uli (Santurtzi), Jata (Lemoiz) eta Premabi (Sondika) zabortegien berri dute aspalditik, eta ingurumena kutsatzen dutela jakin arren, hamarkadak daramatzate ezer egin gabe.