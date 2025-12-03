EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ospakizunekin batera, aldarrikapen ekitaldi ugarik beteko dute Euskararen Eguneko agenda

Dokumental eta ikus-entzunezkoen emanaldiak, bertso-saioak, jolasak edota hitzaldiak izango dira gure herri eta hirietan. Horrez gainera, ordea, euskarak bizi duen egoerarekin kezkatuta, hainbat elkarretaratze eta manifestazio deitu dituzte elkarte eta erakundeek, asteazken honetarako.
manifiesto-euskera-efe
2024ko abenduaren 3an Bilbon egindako ekitaldia. Argazkia: EFE.
author image

Agurtzane Aramendi Elduaien | EITB

Azken eguneratzea

Abenduaren 3a, Euskararen Nazioarteko Eguna, aldarrikapen ekitaldiz, adierazpenez eta ospakizunez betea dator. Gutxi ala asko, Euskal Herriko herri gehienetan izango dira kultur-ekitaldiak, hitzaldiak edota aldarrikapenerako ekintzak. Eusko Jaurlaritzak 12:00etan egingo du ekitaldi nagusia Ajuria Enean.

Aldarrikapenerako eguna izango da aurten abenduaren 3a. Euskarak azken urteetan bizi duen egoerak, epaitegietatik etortzen diren erabakiek eta erabileraren beherakadak kezka sortzen dute gizarteko hainbat eragilerengan eta elkarte batek baino gehiagok mobilizazioak egiteko probestuko dute eguna.

Goiztiarrena LAB sindikatua izango da, 10:00etan elkarretaratzea deitu baitu Donostiako Gipuzkoa plazan. “Gobernuak euskararen normalizazioan emango dituen atzerapausoak ez onartzeaz gain, aurpegi zuriketa baten atzean ezkutatzen direla” salatu nahi du sindikatuak. Horrez gainera, Larrialditik indarraldira izenburupean adierazpena kaleratu du eta Euskal Herrian Euskarazek abenduaren 6an Durangon egingo duen manifestazioan eta Euskalgintzaren Kontseiluak abenduaren 27an Bilboko Miribillan egingo duen ekitaldian parte hartzeko deia egin du.

Eguerdiko 13:00etan Baionan izango da zita. Euskarari trufarik ez! lelopean, elkarretaratzea antolatu du Euskal Konfederazioak Euskararen Erakunde Publikoaren aurrean eta euskaltzale guztiak bertan biltzera deitu ditu. Euskarak biziberritzeko behar dituen “egiazko hizkuntza politika publikoak” eskatuko dituzte, “baliabidez eta neurriz hornituak”.

Arratsaldean, berriz, Bilboko Guka elkarteak manifestazioa egingo du 19:00etan Moyua plazatik hasita Erdalduntze makina gelditu! lelopean.

Ekitaldi instituzionalak eta adierazpenak

Erakundeek ere ekitaldiak iragarri dituzte abenduaren 3 honetarako. Eusko Jaurlaritzak, EAEko hiru foru aldundiek, Eudelek eta UEMAk adierazpen bateratua atera dute egun honen inguruan Euskara, zugan, nigan, gugan leloarekin eta “euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko” deia egin zuten. Lelo hori jarraituz Eusko Jaurlaritzak 12:00etan egingo du eguneko ekitaldi nagusia Gasteizen, Ajuria Enean, Imanol Pradales lehendakaria buru dela.

EAEko unibertsitate sistema osatzen duten Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU), Mondragon Unibertsitateak, Deustuko Unibertstateak eta EUNEIZ unibertsitateak adierazpen bateratua kaleratu dute eta "euskararen inguruko kontzientzia irabazteko eguna" dela gaurkoa adierazi dute.

Euskal Herrian eta munduan

Etxepare Euskal Institutuak, berriz, nazioartera eramango ditu euskararen eguneko ospakizunak. Europako eta Amerikako 13 hiritan burutuko dituzte jarduerak, hala nola, hitzaldiak, erakusketak, tailerrak, dastaketak, jolasak eta filmen proiekzioak.

Horrez gainera, Euskal Herriko herri eta auzoetako euskara elkarteek edota erakundeek antolatuta, ekintza ugari izango dira; hala nola, bertsolari topaketa bat Baionako Mediatekan (18:00), haurrentzako antzerki ikuskizuna Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean (17:30) edota Akelarre taldeari buruzko dokumentalaren emanaldia Donostiako Antzoki Zaharrean (19:00).

Eguna amaitzeko, Euskal Telebistak euskara eta hizkuntzak ardatz hartzen dituen Tribuaren Berbak saioaren denboraldi berria estreinatuko du. 22:15ean izango da ETB1en eta eitb.eus interneteko atarian. Kike Amonarrizek eta Izaro Arrutik aurkeztuko dute eta lehen atalean Londresera egingo dute bisita, munduko eta Europako hizkuntzen inguruko informazio bila.

Euskara Euskara Eguna Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Influencerrak, euskararen hauspoak Z belaunaldian: “Edukiak euskaraz egiteak ateak zabaltzen dizkizu”

Luma Otaño tolosarrak 24 urte ditu, eta urte eta erdi inguru darama TikToken euskarazko edukiak sortzen. Gaur egun, 15 mila jarraitzailetik gora ditu sare sozial horretan. Alex Etxegibel elgoibartarrak, berriz, 18 urte ditu, eta, umorezko edukiak igotzen ditu, euskaraz. 30.000 jarraitzaile baino gehiagorekin, arrebarekin egindako bideoek arrakasta handia dute euskal herriko gazteen artean.   
Gehiago ikusi