Lenguas minorizadas en las plataformas: "Si Primeran puede ofrecer cientos de contenidos en euskera, ¿por qué Netflix no?"

Josu Amezaga en el Parlamento Vasco. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Hizkuntza gutxituek plataformetan duten presentziari buruz EHUko Josu Amezaga Legebiltzarrean
Josu Amezaga, investigador del grupo Nor de EHU, ha hablado en el Parlamento Vasco sobre la presencia de las lenguas minorizadas en las plataformas audiovisuales. Ha advertido de que en los países europeos predominan los contenidos en inglés, "en muchas ocasiones por encima de la lengua oficial del país". La presencia de las lenguas minorizadas, "aunque escasa, es mejor en los países con conciencia".

