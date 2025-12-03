Partidos y agentes vascos llaman a proteger el euskera

El 3 de diciembre es el Día Internacional del Euskera y muchos partidos políticos, sindicatos y agentes de toda Euskal Herria han reivindicado el euskera, cada cual desde su punto de vista y con su particularidades.

La vicelehendakari del Gobierno Vasco y consejera de Cultura y Políticas Lingüísticas, Ibone Bengoetxea, se ha marcado como objetivo conseguir que el euskera tenga un "estatus emocional positivo" y ha llamado a llevar el euskera a lugares donde todavía no ha llegado y "donde hay vida, a peluquerías, a tiendas, a plazas o partidos de fútbol".

Bengoetxea ha señalado que si el euskera se ha mantenido vivo ha sido "gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas, asociaciones e instituciones" y ha emplazado a los partidos políticos a intentar llegar a acuerdos en torno al euskera, manifestando, admeás, su firme convencimiento de que el euskera será reconocido como lengua oficial en la Unión Europea.

El EBB del PNV ha reivindicado el “salto cualitativo” del euskera en el contexto de la globalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Asegura que es la lengua de los vascos “por encima de los sentimientos nacionales” y lamenta que haya quien la utilice “como excusa para el ataque”. Asimismo, ha reivindicado que se trata de “una lengua con futuro” y ha llamado a revitalizarla cada día.

En una nota conjunta, EH Bildu y EH Bai han reivindicado que “el 3 de diciembre debe servirnos para reivindicar un nuevo estatus para el euskera, ya que nuestra lengua nacional debe ocupar la plaza funcional que le corresponde”. Y al hilo de la necesidad del salto que necesita el euskera, subrayan que ese salto “no se da pasito a paso, quedándose quieto, o siguendo dando vueltas en la rotonda. El salto es ocupar plazas nuevas y es no vaciar las plazas viejas”. Pero, para ello, han subrayado, serán necesarias “nuevas activaciones”, así como “una nueva conciencia que reivindicará un estatus de igualdad para el euskera en toda Euskal Herria”.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha compartido en las redes sociales su mensaje del día del euskera y ha destacado que "la mayor fortaleza del euskera en los últimos años, que ha hecho posible un crecimiento sin parangón, ha sido el apoyo que ha ganado entre la ciudadanía, incluso entre aquellos que no lo hablan". Ha reiterado que "este 3 de diciembre, y el resto del año, los socialistas vascos defenderán el euskera, la pluralidad y la convivencia".

El Partido Popular de Euskadi ha hecho un llamamiento a cuidar el euskera sin imposiciones. Los populares han reivindicado el euskera como patrimonio de todos los vascos. "El euskera es de todos, cuidémoslo, sin imposiciones", dice el mensaje.

LAB ha reivindicado en el Día del Euskera unas políticas lingüísticas "soberanas" que saquen al euskera de la situación de emergencia y garanticen el trabajo y la vida en euskera. Ha defendido que "es hora de pasar a un tiempo en el que podamos trabajar y vivir en euskera con total normalidad". Precisamente para poder pasar "de la emergencia a la fortaleza", ha llamado a las y los trabajadores vascos a pasar a la acción y participar en iniciativas y movilizaciones a favor del euskera.

El sindicato ELA también ha hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones con motivo del Día del Euskera, ya que, según el sindicato, los euskaldunes no tienen garantizado el derecho a vivir en euskera en la mayoría de los ámbitos de la vida, especialmente en el mundo laboral. "La ofensiva judicial, política y mediática contra el euskera se ha sumado al decaimiento político de los partidos nacionalistas y, por lo tanto, la única vía eficaz es promover movilizaciones para superar la opresión estructural que sufren los euskaldunes".