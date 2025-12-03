Santo Tomás
Poxpolin será la protagonista de la feria de Santo Tomás de este año en San Sebastián

18:00 - 20:00
Poxpolin. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Poxpolin izango da Donostiako San Tomas azokako protagonista

Última actualización

Criada en el caserío Arantzeta de Elgeta, Poxpolin pesa 350 kilos. Aunque vive al aire libre, su cuidador, Peio Bilbao, asegura que suele pasar el día tumbada. 

Feria de Santo Tomás 2025 Donostia-San Sebastián Ferias Animales Sociedad

