San Tomas

Poxpolin izango da Donostiako San Tomas azokako protagonista

Poxpolin txerria Santo Tomas
18:00 - 20:00
Poxpolin. Argazkia: EITB.

Elgetako Arantzeta baserrian hazia, Poxpolinek 350 kilo pisatzen ditu. Aire zabalean bizi bada ere, Peio Bilbao zaintzaileak dio etzanik igaro ohi duela eguna. 

Santo Tomas Azoka Donostia Azokak Animaliak Gizartea

