Comienza el traslado de las estatuas de los reyes de Navarra desde el Paseo de Sarasate de Pamplona

La comitiva policial ha llegado al lugar sobre las 09:10 horas. Tras acordonar la zona, los agentes han entrado en el inmueble, en el que, al parecer, había más personas. La Policía ha identificado a cuatro personas. En todo caso, casi la totalidad de las 111 personas que vivían en el edificio han abandonado el lugar antes de la llegada de la Policía.