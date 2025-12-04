Comienza el traslado de las estatuas de los reyes de Navarra desde el Paseo de Sarasate de Pamplona
Este viernes finalizará la retirada de las tres primeras esculturas. De forma momentánea, antes de reubicarlas en el parque de la Taconera, se llevarán a un almacén municipal, ya que previamente hay que reconstruir las bases colocando las piedras que las conforman en su nuevo emplazamiento.
