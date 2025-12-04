Navarra
Comienza el traslado de las estatuas de los reyes de Navarra desde el Paseo de Sarasate de Pamplona

Traslado esculturas Pamplona
18:00 - 20:00
Pamplona, esta mañana. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Nafarroako erregeen estatuak Iruñeko Sarasate pasealekutik lekualdatzen hasi dira

Última actualización

Este viernes finalizará la retirada de las tres primeras esculturas. De forma momentánea, antes de reubicarlas en el parque de la Taconera, se llevarán a un almacén municipal, ya que previamente hay que reconstruir las bases colocando las piedras que las conforman en su nuevo emplazamiento.

Pamplona Navarra Sociedad

