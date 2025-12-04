Nafarroa
Nafarroako erregeen estatuak Iruñeko Sarasate pasealekutik lekualdatzen hasi dira

Traslado esculturas Pamplona
18:00 - 20:00
Iruñea, gaur goizean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Ostiral honetan amaituko da lehenengo hiru eskulturen lekualdatzea. Takonera parkean birkokatu baino lehen, udal biltegi batera eramango dira oinarriak berreraikitzeko.

