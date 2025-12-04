Donostia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Denuncian en San Sebastián que muchas personas migrantes desalojadas del antiguo instituto de Martutene están en la calle

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Agustindarren eraikin zaharretik kanporatutako pertsona migratzaile asko kale gorrian utzi dituztela salatu dute Donostian
author image

EITB

Última actualización

Tras desalojar por la mañana a más de 100 personas migrantes del antiguo edificio de los Agustinos de Martutene, la red de acogida que les ha estado ayudando se ha manifestado esta tarde en San Sebastián. Denuncian que muchos se han quedado en la calle, en situación de exclusión, y que ya hay unas 400 personas en la calle en la ciudad.

Donostia-San Sebastián Migración Sociedad

Te puede interesar

Cargar más