San Sebastián
El fuerte oleaje abre tres nuevos boquetes en el muro de Ondarreta

Los destrozos que provocó el anterior temporal
Euskaraz irakurri: Olatu handiek hiru ahoko berri ireki dituzte Ondarretako horman
Agencias | EITB

El temporal que en los últimos días ha provocado grandes olas en Euskal Herria ha vuelto a abrir tres boquetes en el muro de la playa de Ondarreta, en San Sebastián. 

En ese lugar, aún estaban realizando las obras de reparación por los destrozos que ocasinó el anterior temporal, y el fuerte oleaje de estos días ha vuelto a golpear con fuerza el paseo.

Según ha asegurado el concejal de Mantenimieto de la capital guipuzcoana, Carlos García (PSE-EE), había riesgo de que cayerá todo el paseo, "hasta los jardines", debido a la "impresionante fuerza" del mar.

Por ello, han cerrado de urgencia esos tres boquetes con grandes escolleras, mientras avanzan con las obras del anterior temporal. Están reparando las escaleras y el paseo.

Remite el temporal

Las mareas vivas y el temporal comenzarán hoy, viernes, a remitir.

Euskalmet anuncia que el viento del suroeste soplará con fuerza 3 a 4, y a partir de la tarde arreciará a fuerza 4 a 5, lo que originará mar rizada. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 metros de altura.

