Hiru zulo berri ireki ditu itsas denboraleak Ondarretako pasealekuan
Leku horretan, konponketa lanak egiten ari ziren oraindik, azaroko denboraleak eragin zituen kalteak tarteko, eta egunotako olatu handiek indarrez jo dute berriro pasealekua.
Azken egunotan olatu handiak eragin ditu itsas denboraleak Euskal Herrian. Donostiako Ondarreta hondartzako horman, esaterako, hiru zulo ireki dituzte berriro ere olatuek.
Leku horretan, konponketa lanak egiten ari ziren oraindik, azaroko denboraleak eragin zituen kalteak tarteko, eta egunotako olatu handiek indarrez jo dute berriro pasealekua.
Carlos Garcia Gipuzkoako hiriburuko Mantentze Lanetako zinegotziak (PSE-EE) adierazi duenez, pasealeku osoa erortzeko arriskua zegoen, "lorategietaraino", itsasoaren "indar ikaragarriagatik".
Hori dela eta, presaz itxi dituzte hiru zuloak, aurreko denboralearen obrekin aurrera egiten duten bitartean. Eskailerak eta pasealekua konpontzen ari dira, hain zuzen ere.
Itsasoaren egoerak hobera egingo du
Marea biziak eta ekaitza baretzen hasiko dira gaur, ostirala.
Euskalmetek iragarri duenez, hego-mendebaldeko haizeak 3-4ko indarrarekin joko du egunean zehar, eta arratsaldetik aurrera 4-5eko indarrarekin. Itsasoan, 3 metro inguruko olatuak egongo dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskal gizartea nahiko zoriontsua da, etxebizitzak kezkatzen du eta ez zaio politika asko interesatzen
Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak ostiral honetan argitaratutako 87. Euskal Soziometrotik ateratako ondorio nagusiak dira.
Lau euskal herritarretik batek oporretan bidaiatzeari uko egiten dio arrazoi ekonomikoengatik
Gau bateko edo biko irteerak ohikoak izaten jarraitzen dute Euskadiko bi pertsonatik batentzat, batez ere 18 eta 49 urte bitarteko herritarren artean.
Agustindarren eraikin zaharretik kanporatutako pertsona migratzaile asko kale gorrian utzi dituztela salatu dute Donostian
Goizean Martuteneko Agustindarren eraikin zaharretik 100 pertsona migratzaile baino gehiago kaleratu ostean, haiei laguntzen aritu den harrera sareak manifestazioa egin du arratsaldean Donostian, Egiako epaitegietatik abiatuta. Salatu dute asko eta asko kale gorrian utzi dituztela, bazterkeria egoeran, eta dagoeneko 400 pertsona inguru daudela kalean Donostian.
Pradalesek dibulgazio zientifikoaren garrantzia azpimarratu du, "askatasuna eta kohesio soziala" eraikitzeko tresna gisa
Lehendakaria Donostiako Victoria Eugenia Antzokian izan da, Donostia International Physics Centerren 25. urteurrenean.
Enplegu publikoa eskuratzeko euskara eskakizuna, Konstituzionalerako bidean
Eusko Jaurlaritzak kezkaz hartu du EAEko Auzitegi Nagusiak legearen konstituzionaltasunaz galdetzeko aukera mahaiaren gainean jartzea, euskara administrazio publikoan normalizatzeko markoa bera zalantzan jartzen duen erabakia dela iritzita. Fiskaltza, ordea, ados dago Auzitegi Konstituzionalari kontsulta egitearekin.
Israelek 2026ko Eurovision jaialdian parte hartuko du eta, ondorioz, Espainia, Irlanda eta Herbehereak ez dira egongo
Irratidifusioaren Europar Batasunaren batzar orokorrak errefusatu egin du Israelek jaialdian parte hartzeari buruz bozkatzea, eta RTVEk erretiratzea erabaki du.
Nafarroako erregeen estatuak Iruñeko Sarasate pasealekutik lekualdatzen hasi dira
Ostiral honetan amaituko da lehenengo hiru eskulturen lekualdatzea. Takonera parkean birkokatu baino lehen, udal biltegi batera eramango dira oinarriak berreraikitzeko.
Hernanik tasa bat kobratuko die txotx denboraldira joango diren autobus antolatuei
Autobusek Ibaiondoko industrialdean aparkatu beharko dute nahitaez, eta 100 eurorainoko tasa ordaindu.
Arabako Foru Aldundiak uste du gurasoek abandonatutako 30 adingabe atzerritar daudela bere tutoretzapean
Asteazkenean, Polizia Nazionalak bikote bat atxilotu zuen Bilbon, bi seme-alaba adingabe abandonatzeagatik. Administrazioen arabera, adingabeak legez sartzen dira Estatuan gurasoekin, eta horiek babesgabetasun-egoeran uzten dituzte, azkenean Aldundiek babes ditzaten.