Hiru zulo berri ireki ditu itsas denboraleak Ondarretako pasealekuan

Leku horretan, konponketa lanak egiten ari ziren oraindik, azaroko denboraleak eragin zituen kalteak tarteko, eta egunotako olatu handiek indarrez jo dute berriro  pasealekua.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Azken egunotan olatu handiak eragin ditu itsas denboraleak Euskal Herrian. Donostiako Ondarreta hondartzako horman, esaterako, hiru zulo ireki dituzte berriro ere olatuek.

Leku horretan, konponketa lanak egiten ari ziren oraindik, azaroko denboraleak eragin zituen kalteak tarteko, eta egunotako olatu handiek indarrez jo dute berriro pasealekua.

Carlos Garcia Gipuzkoako hiriburuko Mantentze Lanetako zinegotziak (PSE-EE) adierazi duenez, pasealeku osoa erortzeko arriskua zegoen, "lorategietaraino", itsasoaren "indar ikaragarriagatik".

Hori dela eta, presaz itxi dituzte hiru zuloak, aurreko denboralearen obrekin aurrera egiten duten bitartean. Eskailerak eta pasealekua konpontzen ari dira, hain zuzen ere.

Itsasoaren egoerak hobera egingo du

Marea biziak eta ekaitza baretzen hasiko dira gaur, ostirala.

Euskalmetek iragarri duenez, hego-mendebaldeko haizeak 3-4ko indarrarekin joko du egunean zehar, eta arratsaldetik aurrera 4-5eko indarrarekin. Itsasoan, 3 metro inguruko olatuak egongo dira.

