Bizkaia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El tanque de tormentas de Galindo afronta la última fase de obras y estará terminado en 2027

tanque de tormentas de Galindo
18:00 - 20:00
El tanque de tormentas de Galindo. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Galindoko ekaitz-andelaren lanak azken fasean sartu dira eta 2027an amaituta egongo da

Última actualización

Se trata de una infraestructura diseñada para almacenar temporalmente grandes volúmenes de agua en episodios de lluvia intensa y, así, acumular una parte del agua que desbordaría los colectores de aguas residuales.  El futuro tanque de Galindo tendrá una capacidad de 90 000 m3, el equivalente a 36 piscinas olímpicas.

Barakaldo Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denuncian en San Sebastián que muchas personas migrantes desalojadas del antiguo instituto de Martutene están en la calle

Tras desalojar por la mañana a más de 100 personas migrantes del antiguo edificio de los Agustinos de Martutene, la red de acogida que les ha estado ayudando se ha manifestado esta tarde en San Sebastián. Denuncian que muchos se han quedado en la calle, en situación de exclusión, y que ya hay unas 400 personas en la calle en la ciudad.

Cargar más