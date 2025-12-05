Bizkaia
Galindoko ekaitz-andelaren lanak azken fasean sartu dira eta 2027an amaituta egongo da

tanque de tormentas de Galindo
Galindoko ekaitz-tanga. Argazkia: EITB.

Euri asko egiten duenean ur bolumen handiak aldi baterako gordetzeko diseinatutako azpiegitura da. Helburua hondakin uren kolektoreek gainezka egin ez dezaten saihestea da. Galindoko etorkizuneko tankeak 90.000 m3-ko edukiera izango du, 36 igerileku olinpikoren baliokidea.

