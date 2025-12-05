La sociedad vasca es bastante feliz, le preocupa la vivienda y no le interesa mucho la política

La ciudadanía vasca muestra su nivel de felicidad más alto en una década (7,7 sobre 10), y está, en general, satisfecha, pero al mismo tiempo desconfía más sobre el futuro, y sitúa el acceso a la vivienda como su principal problema, según los resultados del Sociómetro Vasco de 2025 (nº87), publicado hoy por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco.

El estudio, basado en 3030 encuestas realizadas en noviembre, revela una clara divergencia en la valoración de la situación política y económica entre Euskadi y el conjunto de España, situando la vasca en bastante por encima de la española en ambos ámbitos.

Mientras el 66 % de los vascos considera buena o muy buena la situación política en Euskadi, solo un 18 % opina lo mismo sobre la del Estado español. La percepción sobre la política estatal, aunque ha mejorado ligeramente en los últimos meses, sigue siendo muy negativa.

En el ámbito económico, la brecha es aún mayor: el 72 % valora positivamente la economía vasca, frente a un 37 % que hace una valoración similar de la española.

La vivienda, una preocupación en niveles de la burbuja del 2007

La escalada del precio y el acceso a la vivienda se consolida como la principal angustia social, alcanzando al 58 % de la población, un nivel no visto desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Le siguen en la lista de problemas el mercado laboral (42 %), la inseguridad ciudadana y la sanidad (25 % cada uno). La preocupación por la vivienda y la inseguridad ciudadana son las que más crecen.

En el plano personal, los problemas que más afectan la vida diaria son también el empleo y la economía (24 % cada uno) y la vivienda (23 %), seguidos de la sanidad (19 %) y la inseguridad ciudadana (17 %).

La renta y las relaciones condicionan la felicidad

A pesar de las preocupaciones, la felicidad autodeclarada (7,7) es la más alta desde 2014. La población muestra una alta satisfacción con su vida familiar (8,4) y amistades (8,1). Sin embargo, el nivel de renta marca una diferencia: las personas desempleadas o de clase social baja declaran niveles de felicidad inferiores. El estudio destaca, además, una correlación entre la felicidad y la satisfacción con las relaciones sentimentales y/o sexuales.

El 51 % de la ciudadanía tiene menos hijos/as de los que le gustaría y el 44 % dice tener los que quería. El 11 % afirma no querer tenerlos.

Preguntados por el futuro, el 69 % cree que los jóvenes lo tendrán más difícil que las generaciones anteriores (cifra récord), y el 52 % declara tener poca o ninguna confianza en el futuro (en 2021 era el 21 %).

Política: máximo interés y demanda de cambios en España

El interés por la política alcanza su nivel más alto desde 1995 (44 % muy o bastante interesado), aunque la mayoría sigue mostrando poco o ningún interés.

Preguntados sobre la necesidad de cambio en la política vasca, la mitad considera que hacen falta cambios, pero no un cambio total, y el 25 % opina que el cambio debe ser total, el resto no ve necesidad de cambios.

Respecto a la política española, el 53 % de las personas encuestadas considera necesario un cambio total y el 34 % se decanta por cambios, pero no tan drásticos.

En cuanto a las simpatías políticas, EAJ-PNV lidera (5,1 sobre 10), seguido de EH Bildu y PSE-EE (4,4 ambos). EH Bildu y Sumar (3,7) están en máximos históricos. PP se mantiene en el 1,9) y Vox asciende al 1,1. En la valoración de líderes, el lehendakari Imanol Pradales (5,7) y Pello Otxandiano (5,4) son los únicos que aprueban.

La sociedad vasca se posiciona mayoritariamente en el centro (54 %) en el eje izquierda-derecha. Respecto al nacionalismo, el 32 % se considera muy nacionalista, el 25 % nada nacionalista y el 36 % se sitúa en posiciones intermedias. En cualquier caso, el 42 % se siente únicamente vasco o más vasco que español.

En una hipotética consulta sobre independencia, los partidarios (23 %) aumentan y los detractores (38 %) disminuyen, mientras un 32 % podría apoyarla o no dependiendo de las circunstancias.