Ya han reabiero la autovía A-15, tras permanecer cortada en dirección a Pamplona a causa de un camión averiado a la altura de Villabona (Gipuzkoa).

El incidente se ha registrado a las 15.15 horas y, aunque en un principio se ha permitido el paso de turismos, la vía ha quedado cortada para todo tipo de vehículos para que pueda operar la grúa que ha acudido al lugar.

El tráfico ha sido redirigido por la carretera N-I.