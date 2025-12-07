Hoy es noticia
Tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Reabierta la A-15 en dirección a Pamplona

Un camión se ha averiado a la altura de Villabona (Gipuzkoa) y se ha tenido que cortar la carretera. El tráfico ha sido redirigido por la carretera N-I.

Euskaraz irakurri: Matxuratutako kamioi batek A-15 errepidea moztu du Iruñerako bidean
author image

EITB

Última actualización

Ya han reabiero la autovía A-15, tras permanecer cortada en dirección a Pamplona a causa de un camión averiado a la altura de Villabona (Gipuzkoa).

El incidente se ha registrado a las 15.15 horas y, aunque en un principio se ha permitido el paso de turismos, la vía ha quedado cortada para todo tipo de vehículos para que pueda operar la grúa que ha acudido al lugar.

El tráfico ha sido redirigido por la carretera N-I. 

Autovía A-15 Tráfico Sociedad

Te puede interesar

Cargar más