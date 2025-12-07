Reabierta la A-15 en dirección a Pamplona
Un camión se ha averiado a la altura de Villabona (Gipuzkoa) y se ha tenido que cortar la carretera. El tráfico ha sido redirigido por la carretera N-I.
Ya han reabiero la autovía A-15, tras permanecer cortada en dirección a Pamplona a causa de un camión averiado a la altura de Villabona (Gipuzkoa).
El incidente se ha registrado a las 15.15 horas y, aunque en un principio se ha permitido el paso de turismos, la vía ha quedado cortada para todo tipo de vehículos para que pueda operar la grúa que ha acudido al lugar.
El tráfico ha sido redirigido por la carretera N-I.
Herido grave un hombre tras caerse por el hueco de la escalera en el convento abandonado de Aranzadi. en Pamplona
Se trata de un espacio abandonado. La Policía Municipal de Pamplona ha acordonado la zona e investiga las causas de la caída.
Accedemos a la cocina del Hospital Donostia: así preparan las comidas
120 personas se dedican a preparar desayunos, comidas y cenas en ollas gigantes. Cada plato se adapta a las necesidades del paciente. Una vez vaciadas las bandejas, que regresan de sus habitaciones, deben limpiarlo todo para la siguiente comida.
Identifican más de cien vehículos en una "quedada masiva" junto al Buesa-Arena
Un total de 23 vehículos han sido denunciados y se ha identificado a 124 personas
Muere un surfista en aguas de San Juan de Luz
El incidente tuvo lugar ayer, cuando había olas de más de cuatro metros de altura. Otros surfistas intentaron ayudarle, pero murió ahogado.
Detenido un hombre acusado de matar a su mujer Sevilla
El cadáver fue hallado con signos de violencia realizados con arma blanca.
Desarticulado un grupo criminal por robar en viviendas de Oiartzun y Leaburu
Los arrestados, de 20, 23, y 24 años de edad, permanecen en dependencias policiales a la espera de su puesta a disposición judicial.
Detenido por intento de homicidio tras agredir a un hombre con un punzón en Vitoria
Los hechos han ocurrido en la calle Manuel Iradier, tras una pelea iniciada en un bar de las inmediaciones. La víctima, de 33 años, presentaba al menos seis heridas sangrantes en la cabeza, y otras partes del cuerpo, ocasionadas por un arma blanca.
Muere un hombre de 78 años tras volcar un tractor en la localidad navarra de Cáseda
El viernes fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde fue ingresado con politraumatismos con pronóstico grave. Ha fallecido este sábado.
Reabierto el tráfico en los túneles de Belate y Almándoz en su sentido norte
El tráfico está siendo desviado en sentido Pamplona, por el Puerto de Belate, NA-1210, desde el punto kilométrico 37+500, enlace de Berroeta, reincorporándose a la N-121-A en el kilómetro 34+900, enlace de Almandoz, tras el incendio de un camión.