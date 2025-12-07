Albiste da
Ireki dute A-15 errepidea Iruñerako noranzkoan, kamioi baten matxurarengatik itxita egon ostean

Villabona parean kamioi batek matxura izan du eta errepidea erabat itxi behar izan dute.  Zirkulazioa N-I errepidetik bideratu dute.

EITB

Azken eguneratzea

Ireki dute A-15 autobidea Iruñerako noranzkoan, Villabona parean kamioi batek matxura izan eta gero itxita egon ostean.

15:15ean matxuratu da, eta hasiera batean errepidea irekita izan da, baina erabat itxi dute gero, garabiak lan egin ahal izateko.

Trafikoa N-I errepidetik bideratu dute. 

A-15 autobia Trafikoa Gizartea

