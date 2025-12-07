Hoy es noticia
GIPUZKOA
Accedemos a la cocina del Hospital Donostia: así preparan las comidas

900 otordu inguru prestatzen dituzte egunero Donostia Ospitaleko sukaldean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 900 otordu inguru prestatzen dituzte egunero Donostia Ospitaleko sukaldean
author image

EITB

Última actualización

120 personas se dedican a preparar desayunos, comidas y cenas en ollas gigantes. Cada plato se adapta a las necesidades del paciente. Una vez vaciadas las bandejas, que regresan de sus habitaciones, deben limpiarlo todo para la siguiente comida.

Hospital Donostia Gipuzkoa Osakidetza Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

