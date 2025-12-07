Albiste da
Donostiako Ospitaleko sukaldean sartu gara: honela prestatzen dituzte otorduak

900 otordu inguru prestatzen dituzte egunero Donostia Ospitaleko sukaldean
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

120 pertsona aritzen dira gosariak, bazkariak eta afariak eltze erraldoietan prestatzen, eta plater bakoitza pazientearen beharretara egokitzen dute. Sukalde bereizi bat dute alergiak eta intolerantziak dituzten gaixoentzat. Logeletatik bueltan datozen erretiluak hustu eta gero, dena garbitzen dute hurrengo otordurako.

Donostia Ospitalea Gipuzkoa Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

