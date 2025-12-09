La N-1 ha permanecido cortada a la altura de Legorreta, en ambos sentidos, tras el accidente sufrido por un camión.



Según ha informado el Departamento de Seguridad, el vehículo se ha salido de la vía, en sentido Irun, sobre las 21:50 horas. Como consecuencia, todos los carriles han tenido que ser cortados al tráfico hasta que el camión ha sido retirado. Se han generado retenciones de hasta dos kilómetros.



Los vehículos que circulaban en dirección a Vitoria-Gasteiz han sido desviados por la A-636 y los que circulaban en sentido Irun, por Legorreta.



El conductor del camión ha sido trasladado al Hospital de la Asunción de Tolosa.