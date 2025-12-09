TRÁFICO
La salida de calzada de un camión provoca retenciones en la N-1 a la altura de Legorreta

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se han generado retenciones de hasta dos kilómetros en ambos sentidos.

Euskaraz irakurri: N-1 errepidea itxi dute Legorretan, bi noranzkoetan, kamioi bat errepidetik atera ostean
EITB

La N-1 ha permanecido cortada a la altura de Legorreta, en ambos sentidos, tras el accidente sufrido por un camión.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el vehículo se ha salido de la vía, en sentido Irun, sobre las 21:50 horas. Como consecuencia, todos los carriles han tenido que ser cortados al tráfico hasta que el camión ha sido retirado. Se han generado retenciones de hasta dos kilómetros.

Los vehículos que circulaban en dirección a Vitoria-Gasteiz han sido desviados por la A-636 y los que circulaban en sentido Irun, por Legorreta.

El conductor del camión ha sido trasladado al Hospital de la Asunción de Tolosa.

