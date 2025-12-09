TRAFIKOA
Auto-ilarak izan dira N-1 errepidean, Legorreta parean, kamioi bat bidetik atera ondoren

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, bi kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira bi noranzkoetan.

legorreta n-1
Artxiboko irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

N-1 errepidea itxita egon da Legorreta parean, bi noranzkoetan, kamioi batek izandako istripuaren ondoren. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ibilgailua bidetik atera da, Irungo noranzkoan, 21:50 inguruan. Ondorioz, errei guztiak itxi egin behar izan dituzte tarte batean, harik eta kamioia erretiratu arte. Bi kilometrorainoko auto-pilaketak sortu dira. 

Gasteizera bidean zihoazen ibilgailuak A-636tik bideratu ditu Ertzaintzak, eta Irungo noranzkoan zihoazenak, Legorretatik. 

Kamioiaren gidaria Tolosako Asuncion Klinikara eraman dute. 

 

