Un accidente en Villabona en sentido Irun provoca retenciones en la N-1

Cuatro vehículos han sufrido un accidente por alcance y se ha tenido que cortar el carril izquierdo de la vía. Se han llegado a registrar retenciones de hasta 7 kilómetros, si bien, en torno a las 09:40 ya se ha descongestionado la zona. 

Un accidente múltiple en la N-1 en Villabona ha provocando esta mañana retenciones en dirección Irun. 

Poco antes de la 09:00 horas cuatro vehículos se han visto implicados en una colisión por alcance que han obligado a cortar la circulación en el carril izquierdo de dicha vía. 

Se han formado retenciones que a las 09:15 horas alcanzaban los 7 kilómetros, si bien para las 09:40 ya se habían terminado las retenciones. 

