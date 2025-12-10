Un accidente en Villabona en sentido Irun provoca retenciones en la N-1

Un accidente múltiple en la N-1 en Villabona ha provocando esta mañana retenciones en dirección Irun.

Poco antes de la 09:00 horas cuatro vehículos se han visto implicados en una colisión por alcance que han obligado a cortar la circulación en el carril izquierdo de dicha vía.

Se han formado retenciones que a las 09:15 horas alcanzaban los 7 kilómetros, si bien para las 09:40 ya se habían terminado las retenciones.