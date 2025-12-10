Auto-ilarak izan dira goizean Villabonan, Irunerako noranzkoan, N-1 errepidean istripua izan da eta
Lau ibilgailuk istripua izan dute, 09:00ak jo barik zeudela, eta errepidearen ezkerreko erreia itxi behar izan dute. 7 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira, nahiz eta 09:40ak aldera amaitu diren.
09:00ak baino lehentxeago, lau ibilgailuk elkar jo dute, eta zirkulazioa eten behar izan dute bide horretako ezkerreko erreian.
09:15ean 7 kilometrokoak ziren auto-ilarak, baina Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 09:40rako ez zegoen pilaketarik.
Gizon batek bikotekidea hil du, jipoia eman eta ondorioz hiru egunez ZIUn egon ondoren, Catarrojan
Erasoaren ustezko egilea atxilotu egin zuten, eta asteartean epaileak aske utzi zuen kautelazko neurriekin; erabakia hartu eta ordu batzuetara hil da emakumea, zaurien ondorioz.
600 ertzain baino gehiago izango dira gaur Athletic-PSG partidaren segurtasuna bermatzen
Athletic Cluben eta PSGren arteko Txapeldunen Ligako futbol partidaren ondorioz, 17:00etatik aurrera trafikoa etengo da San Mames, Euskalduna Zubia eta Jesusen Bihotza inguruetan.
Eskizaletasuna, Tolosaren eta Norvegiaren arteko lokarri, Mendifilm jaialdian
Eskia 1906an iritsi zen Tolosara, lan egitera etorri zen norvegiar talde batek ekarria. Kirol horrekiko zaletasuna errotuz joan zen tolosarren artean, eta bertan sortu zen Estatuko lehen eski kluba. Mendifilm jaialdian estreinatu den Tras la huella Noruega filmak bi herriek urteetan zehar izandako loturaz dihardu.
Auto-ilarak izan dira N-1 errepidean, Legorreta parean, kamioi bat bidetik atera ondoren
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, bi kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira bi noranzkoetan.
Haizeak eragindako kalteen ondorioz, Trapagarango igerileku estaliak aldi baterako itxi behar izan dituzte
Azken orduetako haize-bolada gogorren ondorioz, Trapagarango (Bizkaia) igerilekuetako estalkien zati bat erori da, eta itxi egin behar izan dituzte, segurtasunagatik. Zerbitzua ematen duen enpresa esleipendunak iragarri duenez, abonatuak doan joan ahal izango dira Portugalete eta Barakaldoko igerilekuetara, itxita dagoen bitartean. Uretako jarduerak eta ikastaroak etenda egongo dira instalazioa ireki arte.
EITB Maratoia kalera irten da Bilbon
Botoi gorria sakatu eta zahartzaro aktibo baten alde dantzan aritu da jendea Bilboko kaleetan. BBK Gizarte Ekintzak dantza bakoitzagatik bi euro gehitu ditu Maratoiaren kontagailuan.
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, taberna bateko langile bati sexu-erasoa egitea egotzita
Iturrien arabera, emakumea bi bezerori establezimendua itxiko zela jakinaraztera terrazara irten zenean, haietako batek parteak ukitu zizkion irmotasunez eta komentario zakarra egin zion.
Arabako lurrikararen jatorriari buruz, hainbat hipotesi dituzte adituek
Lurrikara lurrazaletik gertu gertatu bada, barrunbe handi bat kolapsatu delako izan da. Hori da lehenengo hipotesia. Izan ere, eremu karstikoa da, eta haitzulo ugari ditu. Badago bigarren hipotesi bat, eta horren arabera, beriz, lurrikararen hipozentroa 5 kilometroko sakoneran egongo litzateke, eta lurpeko gatz poltsa handi bat mugitu izanak eragin zezakeen mugimendua.
EHUko ikasle talde batek gitarra bat egin dio Gatiburi
EHUko Bilboko Ingeniaritza eskolako irakasle eta ikasle talde batek gitarra bat egin dio Haimar Arejita Gatiburen gitarra-jotzaileari, abenduaren 13an, azken kontzertuan jo dezan. Udako gau batean, Boiseko Euskal Jaialdian sortu zen ideia; izan ere, orduko hartan Gatibuk eta Estitxu Garai EHUko errektoreordeak bat egin zuten.