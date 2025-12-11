Un accidente por alcance registrado este jueves en la N-I a la altura de Andoain (Gipuzkoa) en el que se han visto implicados seis vehículos ha provocado retenciones de hasta ocho kilómetros en sentido Irun, ha informado el Departamento de Seguridad.

El siniestro, que no ha ocasionado heridos, ha tenido lugar a las 7:39 horas y ha provocado el corte del carril izquierdo lo que generado las colas de coches.



Los equipos de mantenimiento y las grúas han despejado la calzada sobre las 8:30 horas aunque las retenciones han continuado.

Debido a la alta intensidad de tráfico en este punto, la N-I en sentido Vitoria también ha registrado retenciones a esta hora aunque de menor intensidad.