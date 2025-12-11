Tráfico
Retenciones de hasta 8 kilómetros en la N-I en Andoain por un accidente múltiple

Seis coches se han visto implicados en un accidente, que no ha dejado heridos. Está cortado el carril izquierdo lo que está provocando largas colas sentido Irun.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Auto-pilaketak N-1 errepidean Andoain parean, sei ibilgailuren arteko trafiko-istripu baten ondorioz
EITB

Última actualización

Un accidente por alcance registrado este jueves en la N-I a la altura de Andoain (Gipuzkoa) en el que se han visto implicados seis vehículos ha provocado retenciones de hasta ocho kilómetros en sentido Irun, ha informado el Departamento de Seguridad.

El siniestro, que no ha ocasionado heridos, ha tenido lugar a las 7:39 horas y ha provocado el corte del carril izquierdo lo que generado las colas de coches.

Los equipos de mantenimiento y las grúas han despejado la calzada sobre las 8:30 horas aunque las retenciones han continuado.

Debido a la alta intensidad de tráfico en este punto, la N-I en sentido Vitoria también ha registrado retenciones a esta hora aunque de menor intensidad.

