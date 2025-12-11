Trafikoa
8 kilometrorainoko auto-ilarak N-I errepidean Andoain parean, hainbat ibilgailuren arteko istripuaren ondorioz

Sei autok istripua izan dute, baina ez da inor zauritu. Ezkerreko erreia itxita dago, eta ilara luzeak sortu dira Irungo noranzkoan.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sei autok talka egin dute ostegun honetan N-I errepidean, Andoain (Gipuzkoa) parean, eta zortzi kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira, Irungo noranzkoan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istripua 07: 39an gertatu da, baina ez da inor zauritu. Ezbeharraren ondorioz, ezkerreko erreia itxi behar izan dute, eta auto-ilarak sortu dira.

Mantentze-lanetako taldeek eta garabiek errepidea garbitu dute 8: 30ak aldera, baina auto-ilarek aurrera jarraitu dute.

Puntu horretan trafiko handia dagoenez, N-I errepidean ere auto-ilarak sortu dira Gasteizerako noranzkoan, baina ez hain handiak.

Trafikoa Trafiko Istripuak Andoain Gipuzkoa Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sarrerarik gabe datozen PSGren zale ultrak geldiarazteko kontrolak egiten dabil Ertzaintza, goizetik, Biriatun eta Zarautzen

Athleticek Paris-Saint Germain taldearen kontra duen neurketa dela eta, Ertzaintza kontrolak egiten dabil, goizetik, Biriatun eta Zarautze, Paristik datozen zaleen ibilgailuak miatzeko. Sarrerarik gabe datozen ultrak Bilbora iristea ekiditea da helburua. Gutxienez, bi autobus gelditu dituzte, eta baita Frantziako matrikuladun auto ugari ere, eta makilak eta bengalak konfiskatu dituzte.

