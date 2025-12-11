8 kilometrorainoko auto-ilarak N-I errepidean Andoain parean, hainbat ibilgailuren arteko istripuaren ondorioz
Sei autok istripua izan dute, baina ez da inor zauritu. Ezkerreko erreia itxita dago, eta ilara luzeak sortu dira Irungo noranzkoan.
Sei autok talka egin dute ostegun honetan N-I errepidean, Andoain (Gipuzkoa) parean, eta zortzi kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira, Irungo noranzkoan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Istripua 07: 39an gertatu da, baina ez da inor zauritu. Ezbeharraren ondorioz, ezkerreko erreia itxi behar izan dute, eta auto-ilarak sortu dira.
Mantentze-lanetako taldeek eta garabiek errepidea garbitu dute 8: 30ak aldera, baina auto-ilarek aurrera jarraitu dute.
Puntu horretan trafiko handia dagoenez, N-I errepidean ere auto-ilarak sortu dira Gasteizerako noranzkoan, baina ez hain handiak.
