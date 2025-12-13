UEMA defiende que 2026 debe ser "el año de la consolidación de los pilares de la nueva política lingüística"

La Mancomunidad de Municipios Euskaldunes-UEMA ha celebrado hoy su asamblea anual de fin de año en Etxarri Aranatz, donde han dado la bienvenida a otras dos localidades al grupo: Urdiain (Navarra) y Zeberio (Bizkaia). Con ellas, ya son 120 los municipios que conforman UEMA y, en total, forman una comunidad de 355 000 habitantes.

El presidente de UEMA, Martin Aramendi, ha advertido de que la política lingüística "ha dado lo que tenía que dar y que es hora de cambiar": "Hasta aquí hemos llegado. Todos los datos e indicios apuntan a que es hora de cambiar, por lo que es tiempo de actuar. En la calle, serán los ciudadanos, los euskaltzales, los que rompan la dinámica acutal, y a las instituciones públicas nos corresponde responder adecuadamente".

"La proyección demolingüística sobre la situación del euskera en 2036 ha encendido todas las alarmas porque demuestra que los llamados 'arnasgunes' están en vías de extinción, y en general, se prevén signos de retroceso en todos los ámbitos", ha advertido Aramendi.

"Miles y miles de ciudadanos pidieron en julio ante los ayuntamientos, justicia, protección legal y aliento para el euskera, y nos corresponde responder a ello en 2026, acordando los cambios necesarios ", ha reflexionado, para añadir que UEMA hará" todo lo posible "por llegar a acuerdos para que" el euskera tenga un verdadero respaldo legal ".

Finalmente, han llamado a acudiar al acto organizado por Kontseilua para el 27 de diciembre en Bilbao.

Los representantes de EAJ-PNV en la Mancomunidad se muestran críticos con la gestión de UEMA

Tras la asamblea general de UEMA, el PNV ha hecho público un comunicado en el que ha mostrado su desacuerdo con el incremento de la cuota a los socios y la relación de puestos de trabajo para 2026 y ha explicado porqué se han abstenido en la votación.

En cuanto a la subida del 3% de la cuota de socios para 2026, el PNV argumenta que para "algunos ayuntamientos, especialmente los más pequeños, supone un gran esfuerzo" y creen que "hay remanentes suficientes para hacer frente a 2026 sin subidas".

Por otro lado, los jeltzales también han mostrado su preocupación por el presupuesto de 2026 y la relación de puestos de trabajo, ya que el primer capítulo, el apartado de recursos humanos, "se está incrementando sin parar". Para "garantizar la viabilidad de UEMA", los jeltzales piden "un estudio que tenga como objetivo optimizar los recursos propios y subcontratados por UEMA": "Por ejemplo, algunas localidades que están en la mancomunidad cuentan con servicios o técnicos de euskera y debería plantearse trabajar coordinadamente con ellos", han afirmado.