UEMAren esanetan, 2026ak “hizkuntza politika berriaren orubeak sendotzeko urtea” izan behar du
Urdiain eta Zeberio sartuta, 120 udalerrik osatzen dute jada Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (355.000 biztanle). Euskararen kontrako oldarraldia dela eta, “euskarak benetako lege-babesa izan dezan akordioak adosteko ahalegin guztiak” egingo dituela esan du Martin Aramendi UEMAko lehendakariak.
UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak urte amaierako batzarra egin du gaur Etxarri Aranatzen, eta, bertan, ongietorria eman diete beste bi herriri: Urdiaini eta Zeberiori. Horiekin, 120 dira jada UEMA osatzen duten udalak, eta guztira 355.000 biztanleko komunitatea osatzen dute.
Orain arteko hizkuntza politikak eman beharrekoa eman duela, aldatzeko garaia dela eta erakunde publikoei horri erantzutea dagokiela adierazi du UEMAko lehendakari Martin Aramendik.
"Aldaketarik ezean 2036an euskararen egoera zein izango den aurreikusten du proiekzio demolinguistikoak, eta ondorioek alarma gorri guztiak piztu dituzte, arnasguneak desagertzeko bidean daudela erakusten duelako, eta, oro har, arlo guztietan atzerakada zantzuak aurreikusten direlako", ohartarazi du Aramendik.
"Milaka eta milaka herritarrek euskararentzat justizia, lege-babesa eta arnasa eskatu zituzten uztailean udaletxeen aurrean, eta horri erantzutea dagokigu 2026an, behar diren aldaketak adostuz", gaineratu du, eta bide horretan "euskarak benetako lege-babesa izan dezan akordioak adosteko", UEMAk "ahalegin guztiak" egingo dituela nabarmendu du.
"Orain arteko hizkuntza politikak eman du berea. Honaino iritsi gara, eta aldatzeko garaia dela erakusten dute datu eta zantzu guztiek; beraz, aldaketarako garaia da, ezinbestean. Kalean herritarrak eta euskaltzaleak izango dira pizkunde berria hauspotuko dutenak, eta erakunde publikooi horri behar bezala erantzutea dagokigu", erantsi du.
Ildo horretan, “pizkunde berriari” erreferentzia eginez, Kontseiluak abenduaren 27rako Bilbon antolatu duen ekitaldiarekin bat egin du UEMAk, eta bertaratzeko deia egin dute.
UEMAren kudeaketarekin kritiko azaldu dira EAJ-PNVk Mankomunitatean dituen ordezkariak
UEMAko batzar nagusiaren ostean, oharra kaleratu du EAJk, 2026rako bazkideen kuota igoerarekin eta lanpostu zerrendarekin ez dagoela ados adierazi eta bozketan abstentziora jo duela azaltzeko.
2026rako bazkideen kuotaren % 3ko igoerari dagokionez, "zenbait udali (bereziki txikiei) esfortzu handia eskatzen die kuota ordaintzeak, eta, EAJren iritziz, badago nahikoa gerakin 2026ari igoerarik gabe ere aurre egiteko", azaldu dute.
Bestalde, 2026ko aurrekontuaren eta lanpostu zerrendaren inguruan ere kezka azaldu dute jeltzaleek, lehen kapitulua, giza baliabideen atala, "etenik gabe handitzen ari delako". "UEMAren bideragarritasuna bermatzeko, UEMAk dituen baliabide propioak eta azpikontratatutakoak optimizatzea helburu izango duen azterketa" eskatu dute jeltzaleek: "Esaterako, Mankomunitatean dauden zenbait herrik badituzte euskara zerbitzuak edo teknikariak, eta horiekin koordinatuta planteatu behar da UEMAko jarduna, ezin dira duplizidadeak bilatu, ekidin behar dira gastua neurrian egiteko".
Zure interesekoa izan daiteke
Omenaldia egin diote Gasteizen Kerman Villate gazteari, Mitika diskotekako atezain batek emandako kolpe baten ondorioz hilda
Prozesu judizialaren nondik norakoak salatu dituzte Kerman Villate gaztearen senideek, eta egia eta justiziaren bila jarraituko dutela adierazi dute. Ehunka pertsona bildu dira larunbat honetan, omenaldia egiteko.
Zorteak irribarre egin dio Barakaldori: loteriaren bigarren sari batek 1,2 milioi euro utzi ditu
Larunbat honetako Espainiako Loteriaren zozketak 1,2 milioi euro utzi ditu Barakaldon. Loteriaren 17. administrazioak oso-osorik saldu du bertan 54299 zenbakia.
Adingabe batek Getxoko talde batean jasandako erasoak eta jazarpena salatu ditu horren familiak
Biktimak bi urtez jaso ditu ezkutuko deiak, irainak, jazarpena sare sozialetan eta eraso fisikoak. Eraso larriena udan jaso zuen, erasotzaileek inguratu eta jo egin baitzuten. Konortea galduta, lurrera erori zen, eta erasoa grabatu egin zuten.
1932an Eibarrek Niceto Alcala Zamorari oparitutako pistola berreskuratu dute Frantzian
Pistola 1931 eta 1936 artean II. Errepublikako presidente izan zen Alcala Zamorari oparitu zioten Eibarko elkarte errepublikarreko emakume talde batek. Frantziako poliziak urtarrilean berreskuratu zuen legez kanpo bildumagile frantziarren eskuetan zegoen arma.
Aita Marik 56 pertsona erreskatatu ditu 2025eko azken misioan
Erreskatea gaur goizean egin dute, Lampedusatik 34 mila nautika hegoekialdera. Erreskatatutakoen artean 7 haurtxo eta 16 adingabe daude. Bi hilabeteko haurra eta bere gurasoak Aita Maritik eraman behar izan dituzte haurrak muturreko desnutrizioa eta deshidratazioa zituelako.
Iruñeko Irabia ikastetxeko ikasle ohi batek salatu du Opus Deiko apaiz batek sexu erasoak egin zizkiola nerabezaroan
Opus Deik, bere aldetik, gertatutakoa onartu du, bai eta Donostian eta Madrilen ere antzeko bi kasu izan zirela argitu ere. Lehenengoa, adingabe batekin jazo zen; bigarrena, berriz, 45 urteko emakume batekin.
VacaPop, ganadua erosi eta saltzeko aplikazioa: “Edadekoak ere hasi dira, pixkanaka, erabiltzen”
Inora joan beharrik gabe abereak saldu eta erosteko helburuarekin sortu da VacaPop mugikorrerako aplikazioa. Azoken zain egon barik, Internet bidez behiak, zaldiak, ahuntzak, landako makinaria eta bazka saldu eta erostea posible da honezkero. Oier Aizpuru eta Aitzol Gorospe abeltzain gazteek adierazi dutenez, oso erraza eta azkarra da. Nabarmendu dute, halaber, tratuak era tradizionalean ixten direla, alegia, aurrez aurre.
“Gure hezkuntza, euskalduna” lelopean, milaka ikasle kalera atera dira
Hego Euskal Herriko ikasleriak bat egin du Ikamak deituriko greba egunarekin. Manifestazio jendetsuak egin dira Iruñean, Gasteizen, Bilbon eta Donostian. Euskara oldarraldi judizial eta politiko bat jasaten ari dela eta indarrean dagoen hezkuntza ereduak euskara mesprexatzen duela salatu dute.
Euskal Autonomia Erkidegoa da Europako zientzia-funtsen bilketaren buru: 10 urtean 1.300 milioi bildu ditu
Espainiako Estatu osoan ere liderra da I+Gko inbertsioan, 2.000 milioi euro baino gehiagorekin, bere BPGaren % 2,35.