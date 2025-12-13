URTEKO BATZARRA
UEMAren esanetan, 2026ak “hizkuntza politika berriaren orubeak sendotzeko urtea” izan behar du

Urdiain eta Zeberio sartuta, 120 udalerrik osatzen dute jada Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (355.000 biztanle). Euskararen kontrako oldarraldia dela eta, “euskarak benetako lege-babesa izan dezan akordioak adosteko ahalegin guztiak” egingo dituela esan du Martin Aramendi UEMAko lehendakariak.

UEMAren topaketa Etxarri Aranatzen

UEMAko kideen topaketa Etxarri Aranatzen. Argazkia: Villabonako Udala

author image

EITB

Azken eguneratzea

UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak urte amaierako batzarra egin du gaur Etxarri Aranatzen, eta, bertan, ongietorria eman diete beste bi herriri: Urdiaini eta Zeberiori. Horiekin, 120 dira jada UEMA osatzen duten udalak, eta guztira 355.000 biztanleko komunitatea osatzen dute.

Orain arteko hizkuntza politikak eman beharrekoa eman duela, aldatzeko garaia dela eta erakunde publikoei horri erantzutea dagokiela adierazi du UEMAko lehendakari Martin Aramendik.

"Aldaketarik ezean 2036an euskararen egoera zein izango den aurreikusten du proiekzio demolinguistikoak, eta ondorioek alarma gorri guztiak piztu dituzte, arnasguneak desagertzeko bidean daudela erakusten duelako, eta, oro har, arlo guztietan atzerakada zantzuak aurreikusten direlako", ohartarazi du Aramendik.

"Milaka eta milaka herritarrek euskararentzat justizia, lege-babesa eta arnasa eskatu zituzten uztailean udaletxeen aurrean, eta horri erantzutea dagokigu 2026an, behar diren aldaketak adostuz", gaineratu du, eta bide horretan "euskarak benetako lege-babesa izan dezan akordioak adosteko", UEMAk "ahalegin guztiak" egingo dituela nabarmendu du.

"Orain arteko hizkuntza politikak eman du berea. Honaino iritsi gara, eta aldatzeko garaia dela erakusten dute datu eta zantzu guztiek; beraz, aldaketarako garaia da, ezinbestean. Kalean herritarrak eta euskaltzaleak izango dira pizkunde berria hauspotuko dutenak, eta erakunde publikooi horri behar bezala erantzutea dagokigu", erantsi du.

Ildo horretan, “pizkunde berriari” erreferentzia eginez, Kontseiluak abenduaren 27rako Bilbon antolatu duen ekitaldiarekin bat egin du UEMAk, eta bertaratzeko deia egin dute.

UEMAren kudeaketarekin kritiko azaldu dira EAJ-PNVk Mankomunitatean dituen ordezkariak

UEMAko batzar nagusiaren ostean, oharra kaleratu du EAJk, 2026rako bazkideen kuota igoerarekin eta lanpostu zerrendarekin ez dagoela ados adierazi eta bozketan abstentziora jo duela azaltzeko. 

2026rako bazkideen kuotaren % 3ko igoerari dagokionez, "zenbait udali (bereziki txikiei) esfortzu handia eskatzen die kuota ordaintzeak, eta, EAJren iritziz, badago nahikoa gerakin 2026ari igoerarik gabe ere aurre egiteko", azaldu dute. 

Bestalde, 2026ko aurrekontuaren eta lanpostu zerrendaren inguruan ere kezka azaldu dute jeltzaleek, lehen kapitulua, giza baliabideen atala, "etenik gabe handitzen ari delako". "UEMAren bideragarritasuna bermatzeko, UEMAk dituen baliabide propioak eta azpikontratatutakoak optimizatzea helburu izango duen azterketa" eskatu dute jeltzaleek: "Esaterako, Mankomunitatean dauden zenbait herrik badituzte euskara zerbitzuak edo teknikariak, eta horiekin koordinatuta planteatu behar da UEMAko jarduna, ezin dira duplizidadeak bilatu, ekidin behar dira gastua neurrian egiteko".

