El juzgado da la razón a un joven discapacitado, que finalmente podrá optar a ser funcionario en el Ayuntamiento de Vitoria
Un joven bilbaíno de 21 años con autismo podrá convertirse en funcionario del ayuntamiento de Vitoria si supera los exámenes, según ha decidido el juzgado contencioso administrativo número 1 de la capital alavesa.
En un auto, se obliga al ayuntamiento a admitir provisionalmente al joven en el selectivo para el ingreso como funcionario de carrera para personas con deficiencia en las funciones mentales, "así como a corregir sus exámenes y estar al resultado de los mismos", es decir, deberá ser tratado como un aspirante más.
El joven ya hizo los exámenes iniciales, de manera cautelar, para una de las 16 plazas en concurso de auxiliar de servicios, pero el Ayuntamiento de Vitoria judicializó su caso por entender que no cumplía las bases de la OPE.
Las bases exigen acreditar una discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33 %. El problema surgió cuando el informe de la Diputación, la que evalúa las discapacidades, utilizado para justificar la discapacidad la calificó como no intelectual, un "error", según la sentencia. El ayuntamiento usó el informe foral para excluirle de la lista de admitidos.
El joven probó que tenía una discapacidad psíquica superior, del 49 %, que afectaba a sus facultades mentales, pero el Ayuntamiento no pidió a la Diputación una nueva calificación, por lo que la familia del joven recurrió a la justicia.
La jueza de Vitoria dio la razón a la familia y dictó una sentencia el 3 octubre de este año en la cual se ordenaba el ayuntamiento admitir provisionalmente al joven en el proceso selectivo. El ayuntamiento recurrió y ahora lo que ha hecho la magistrada es ordenar la ejecución de la sentencia.
No obstante, el Ayuntamiento puede impugnar este auto en los próximos cinco días, y además está aún pendiente otro recurso que interpuso el consistorio por el mismo tema ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero, de momento, el afectado tendrá que ser tratado como un aspirante más.
