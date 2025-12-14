ENPLEGU PUBLIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Epaitegiak arrazoia eman dio ezgaitasuna duen gazte bati, eta Gasteizko Udalean funtzionario izateko aukera izango du

Udalak erabaki zuen ez zituela LEParen oinarriak betetzen, baina gazteak bere desgaitasun-maila frogatu ahal izan zuen eta epaitegiak arrazoia eman dio.

gasteiz vitoria udaletxea ayuntamiento julia llamas
Gasteizko Udala. Argazkia: Julia Llamas
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Autismoa duen 21 urteko mutil bilbotar bat Gasteizko Udaleko funtzionario bihurtu ahal izango da, azterketak gainditzen baditu, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako 1 zenbakiko Epaitegiak erabaki duenez.

Auto batean, behin-behinean funtzio mentaletan urritasuna duten pertsonak karrerako funtzionario gisa sartzeko hautaketa-prozesuan onartzera behartu du Udala; hau da, beste edozein hautagai bat bezala tratatu beharko du.

Gazteak hasierako azterketak egin zituen zerbitzuetako laguntzaile izateko lehiaketan zeuden 16 plazetako baterako, baina Gasteizko Udalak epaitegira eraman zuen kasua, LEParen oinarriak betetzen ez zituelakoan.

Oinarriek % 33ko edo gehiagoko adimen-ezintasuna egiaztatzea eskatzen dute. Desgaitasunak ebaluatzen dituen Aldundiaren txostenak horren ezgaitasuna ez-intelektualtzat jo zuenean sortu zen arazoa, eta epaiak akastzat jo du. Udalak foru txostena erabili zuen onartuen zerrendatik kanpo uzteko.

Gazteak ezintasun psikiko handiagoa zuela frogatu zuen, % 49koa, bere ahalmen mentalei eragiten diena, baina Udalak ez zion Aldundiari kalifikazio berririk eskatu, eta, beraz, gaztearen familiak justiziara jo zuen.

Gasteizko epaileak arrazoia eman zion familiari, eta epai bat eman zuen urriaren 3an. Epai horretan, gaztea behin-behinean hautaketa-prozesuan onartzeko agindua eman zion Udalari. Udalak errekurtsoa jarri zuen, baina magistratuak epaia betearazteko agindua eman du orain.

Hala ere, bost eguneko epean, Udalak aurkaratu ahal izango du auto hori, eta, gainera, beste helegite bat jarri du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian. Dena den, oraingoz hautagai gisa hartu beharko du gazte bilbotarra.

Gasteiz Bilbo lan eskaintzak Desgaitasuna Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi