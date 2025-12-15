Aita Mari desembarca a 53 personas en Italia tras tres días de navegación

El buque Aita Mari ha desembarcado este lunes en el puerto italiano de Brindisi a 53 de las 56 personas rescatadas el pasado viernes en el Mediterráneo Central, tras tres días de navegación, según ha informado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), operadora del buque de rescate.

El desembarco ha tenido lugar a primera hora de este lunes y se ha realizado con "total normalidad", bajo la supervisión de la Policía italiana y la Cruz Roja.

53 personas de las 56 que rescató el Aita Mari el pasado viernes han desembarcado en Brindisi, ya que un bebé de dos meses y sus padres tuvieron que ser asistidas por la guardia costera italiana por la deshidratación extrema y desnutrición extrema que sufría el bebe.

Entre las personas rescatadas había seis bebes más, 16 menores de edad y 17 mujeres. Al parecer, las personas auxiliadas proceden de Guinea Conakri, Costa de Marfil, Burkina Faso, Gambia, Mali y Camerún.

Aita Mari ha vuelto a denunciar la "designación sistemática de puertos lejanos y las políticas de criminalización contra los barcos humanitarios" —en este caso han desembarcado a 500 millas náuticas el lugar de rescate—.