Aita Marik 53 pertsona lehorreratu ditu Italian, hiru egunez nabigatu ostean
Aita Marik pasa den ostiralean Mediterraneoan erreskatatutako 56 pertsonetatik 53 lehorreratu ditu Italiako Brindisi portuan. Izan ere, bi hilabeteko haurra eta haren gurasoak Italiako kostazainek artatu zituzten haurrak muturreko desnutrizioa eta deshidratazioa zituelako.
Aita Marik pasa den ostiralean Mediterraneo itsasoan erreskatatutako 56 pertsonetatik 53 Italiako Brindisi portuan lehorreratu ditu, hiru egunez nabigatu ostean, erreskate-ontzia kudeatzen duen Itsas Salbamendu Humanitarioa (SMH) gobernuz kanpoko erakundeak astelehen honetan ohar bidez jakinarazi duenez.
Lehorreratzea gaur goizeko lehen orduan egin da, "normaltasun osoz", Italiako Poliziaren eta Gurutze Gorriaren ikuskaritzapean.
Aita Marik pasa den ostiralean Mediterraneoan erreskatatutako 56 pertsonetatik 3, bi hilabeteko haurra eta haren gurasoak, Italiako kostazainek artatu zituzten haurrak muturreko desnutrizioa eta deshidratazioa zituelako.
Erreskatatutako gainerako pertsonen artean beste sei haur, 16 adin txikiko eta 17 emakume zeuden. Pertsona migratzaileak sortzez afrikarrak dira, Ginea Conakri, Boli Kosta, Burkina Faso, Gambia, Mali eta Kamerun.
Gobernuz kanpoko erakundeak "sistematikoki urruneko portuak" esleitzen dizkietela —erreskatea egin zen tokitik 500 milia nautikara lehorreratu dira— eta itsasontzi humanitarioen kriminalizazioak nazioarteko itsas eskubidea urratzen duela salatu du.
