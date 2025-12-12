Erreskatea
Aita Marik 56 pertsona erreskatatu ditu 2025eko azken misioan

Aita Mariren erreskatea. Argazkia: Asier Gonzalez de San Predro.

Erreskatea gaur goizean egin dute, Lampedusatik 34 mila nautika hegoekialdera. Erreskatatutakoen artean 7 haurtxo eta 16 adingabe daude. Bi hilabeteko haurra eta bere gurasoak Aita Maritik eraman behar izan dituzte haurrak muturreko desnutrizioa eta deshidratazioa zituelako.

