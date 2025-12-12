Aita Mari rescata a 56 personas en su última misión de 2025
El rescate se ha llevado a cabo esta mañana a 34 millas al suroeste de Lampedusa. Entre los rescatados hay 7 bebes y 16 menores de edad. Un bebe de dos meses ha tenido que ser evacuado de urgencia junto a sus progenitores por la desnutrición y deshidratación extrema que padecía.
Te puede interesar
Recuperada en Francia la pistola que Eibar regaló a Niceto Alcalá Zamora en 1932
La pistola había sido un obsequio a Alcalá Zamora, presidente de la II República entre 1931 y 1936, de parte del grupo de mujeres de la asociación republicana de Eibar. La policía francesa recupero en enero el arma que estaba ilegalmente en manos de coleccionistas franceses.
Un exalumno del colegio Irabia de Pamplona denuncia haber sido agredido sexualmente en su adolescencia por un sacerdote del Opus Dei
El Opus Dei, por su parte, ha reconocido los hechos y ha aclarado que se produjeron dos casos similares en San Sebastián y Madrid, el primero de ellos con un menor de edad y el segundo con una mujer de 45 años.
VacaPop, aplicación de compraventa de ganado: “Las personas mayores también han empezado a utilizarla poco a poco”
Vacapop nace con el objetivo de vender y comprar ganado sin necesidad de desplazarse a ninguna parte. Sin esperar a las ferias, ya es posible vender y comprar vacas, caballos, cabras, maquinaria rural y forraje a través de Internet. Los jóvenes ganaderos Oier Aizpuru y Aitzol Gorospe aseguran que es muy fácil y rápido de usarla, aunque destacan que el trato humano y en persona no cambia, puesto que los ganaderos suelen pactar el trato cara a cara.
Miles de estudiantes han salido a la calle bajo el lema “Nuestra educación, euskaldun”
El alumnado de Hego Euskal Herria se ha sumado a la jornada de huelga convocada por Ikama, con manifestaciones en Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia. Han denunciado que el euskera está sufriendo un ataque judicial y político y que el modelo educativo vigente desprecia el euskera.
La CAV lidera con 1300 millones en 10 años la captación de fondos europeos en ciencia
También es líder en todo el Estado español en inversión en I+D, con más de 2000 millones de euros, el 2,35 % de su PIB.
El juez archiva de nuevo el caso del joven Xuhar Pazos y califica las lesiones como "fortuitas"
El joven de Villabona resultó gravemente herido en un ojo, por un proyectil foam de la Ertzaintza, en unos altercados en los Carnavales de Tolosa en 2024. El auto señala que el uso de material antidisturbios fué "necesario, proporcionado y acorde a los protoclos vigentes".
Un hombre agrede sexualmente a una menor en Aia tras citarse a través de una aplicación de contactos
El hombre, un joven de 25 años, ha sido detenido esta madrugada por la Ertzaintza y trasladado a dependencis policiales.
La 76ª edición de la Feria de Santo Tomás de Bilbao acogerá en el Arenal 243 casetas y 166 puestos
Organizada por BBK, la feria aunará la tradición con la sostenibilidad y la solidaridad. Se espera la afluencia de alrededor de 100 000 personas al recinto, que abrirá de 09:00 a 20:00 horas. Este año, se repartirán 4500 raciones de alubias solidarias de la mano de Bizkaiko Sukaldarien Bilkura Fundazioa (Bisubi).
Protesta ante el Parlamento Vasco contra la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda
Convocados por Etxebizitza Sindikatu Sozialista, un grupo de personas se han reunido frente al Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda. Según los convocantes, esta ley "viene a poner la alfombra roja a constructoras y especuladores" y "recorta al proletariado y da recursos a los que más se enriquecen".