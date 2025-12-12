Rescate
Aita Mari rescata a 56 personas en su última misión de 2025

Rescate del Aita Mari. Foto: Asier González de San Predro.
Euskaraz irakurri: Aita Marik 56 pertsona erreskatatu ditu 2025eko azken misioan

El rescate se ha llevado a cabo esta mañana a 34 millas al suroeste de Lampedusa. Entre los rescatados hay 7 bebes y 16 menores de edad. Un bebe de dos meses ha tenido que ser evacuado de urgencia junto a sus progenitores por la desnutrición y deshidratación extrema que padecía.

Aita Mari Migración Mar Mediterráneo Sociedad

