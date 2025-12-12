Aita Mari rescata a 56 personas en su última misión de 2025

Vacapop nace con el objetivo de vender y comprar ganado sin necesidad de desplazarse a ninguna parte. Sin esperar a las ferias, ya es posible vender y comprar vacas, caballos, cabras, maquinaria rural y forraje a través de Internet. Los jóvenes ganaderos Oier Aizpuru y Aitzol Gorospe aseguran que es muy fácil y rápido de usarla, aunque destacan que el trato humano y en persona no cambia, puesto que los ganaderos suelen pactar el trato cara a cara.