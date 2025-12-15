Alrededor del 32 % de la población de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), más de 700 000 personas, residen en la franja costera o en zonas en las que la subida del nivel del mar afectará de manera directa.

Según un estudio elaborado por el grupo de expertos científicos IPCC, en el peor de los escenarios el nivel del mar podría elevarse hasta 72 centímetros en el año 2100 —esta subida se limitaría a 49 centímetros si fuéramos capaces de contener las emisiones de gases de efecto invernadero—.

En el escenario más adverso, Euskadi podría perder el 39 % de la superficie de sus playas, el 26,7 % de sus dunas y hasta el 75 % de sus marismas.

También los espacios verdes, la infraestructura ecológica, las zonas residenciales e industriales y el frente costero expuesto al oleaje sufrirían un incremento notable de su vulnerabilidad. En particular, las áreas residenciales vulnerables pasarían del 1,13 % al 2,76 % (un incremento del 244 %) y las industriales del 1,43 % al 3,64 %, cifras que obligan a replantear la planificación urbana en numerosos municipios.

Por ello, el Gobierno Vasco ha aprobado inicialmente este lunes el nuevo Plan Territorial Sectorial (PTS) de Protección y Ordenación del Litoral para reforzar la protección costera y anticiparse a los efectos del cambio climático.

El plan recoge medidas como la creación de marismas artificiales en los estuarios de Urdaibai (Bizkaia) o Urola (Gipuzkoa). También, se establecerán cotas más altas para las futuras edificaciones ante los riesgos del futuro.

Asimismo, el PTS amplía los ámbitos de especial protección ambiental, incorporando más de 300 hectáreas de masas de encinar cantábrico a la categoría de “Especial Protección”, reforzando la conservación de ecosistemas clave frente a los efectos del cambio climático.

En el ámbito marino, el plan impulsa la ampliación de la Red Natura 2000 mediante la incorporación de la zona marina Ulia–Jaizkibel, con una superficie aproximada de 13 000 hectáreas.

Tras la aprobación inicial, el PTS del Litoral abre ahora un periodo decisivo que permitirá enriquecerlo con aportaciones de administraciones locales, expertos, entidades y ciudadanía.