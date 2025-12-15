El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar
Alrededor del 32 % de la población de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), más de 700 000 personas, residen en la franja costera o en zonas en las que la subida del nivel del mar afectará de manera directa.
Según un estudio elaborado por el grupo de expertos científicos IPCC, en el peor de los escenarios el nivel del mar podría elevarse hasta 72 centímetros en el año 2100 —esta subida se limitaría a 49 centímetros si fuéramos capaces de contener las emisiones de gases de efecto invernadero—.
En el escenario más adverso, Euskadi podría perder el 39 % de la superficie de sus playas, el 26,7 % de sus dunas y hasta el 75 % de sus marismas.
También los espacios verdes, la infraestructura ecológica, las zonas residenciales e industriales y el frente costero expuesto al oleaje sufrirían un incremento notable de su vulnerabilidad. En particular, las áreas residenciales vulnerables pasarían del 1,13 % al 2,76 % (un incremento del 244 %) y las industriales del 1,43 % al 3,64 %, cifras que obligan a replantear la planificación urbana en numerosos municipios.
Por ello, el Gobierno Vasco ha aprobado inicialmente este lunes el nuevo Plan Territorial Sectorial (PTS) de Protección y Ordenación del Litoral para reforzar la protección costera y anticiparse a los efectos del cambio climático.
El plan recoge medidas como la creación de marismas artificiales en los estuarios de Urdaibai (Bizkaia) o Urola (Gipuzkoa). También, se establecerán cotas más altas para las futuras edificaciones ante los riesgos del futuro.
Asimismo, el PTS amplía los ámbitos de especial protección ambiental, incorporando más de 300 hectáreas de masas de encinar cantábrico a la categoría de “Especial Protección”, reforzando la conservación de ecosistemas clave frente a los efectos del cambio climático.
En el ámbito marino, el plan impulsa la ampliación de la Red Natura 2000 mediante la incorporación de la zona marina Ulia–Jaizkibel, con una superficie aproximada de 13 000 hectáreas.
Tras la aprobación inicial, el PTS del Litoral abre ahora un periodo decisivo que permitirá enriquecerlo con aportaciones de administraciones locales, expertos, entidades y ciudadanía.
Te puede interesar
El Gobierno español promoverá que Euskadi y Cataluña sean miembros asociados de la Unesco y la Organización Mundial del Turismo
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado, además, que van a solicitar "un estatuto un poco más amplio para que estos territorios puedan desplegar sus competencias en materia cultural y turismo", y lo ha enmarcado dentro del cumplimiento de sus acuerdos con Junts.
El hallazgo en Barrika (Bizkaia) de una glaciación de hace más de 80 millones de años obliga a replantear modelos climáticos
Este descubrimiento contradice frontalmente la visión de un planeta Tierra sin hielo durante el Cretácico, y rompe la idea arraigada en la comunidad científica de que se dio un clima extremadamente cálido donde se habrían alcanzado alguna de las temperaturas más altas de la historia del planeta.
Detenido en Santurtzi tras intervenirle 2070 equipaciones falsas del Athletic Club
El valor del material incautado alcanzaría los 132 000 euros, según las estimaciones de la Guardia Civil de Bizkaia. El arrestado ha sido acusado de un delito contra la propiedad industrial.
Detenido un hombre en Álava acusado de manipular fotos de menores con IA para crear pornografía infantil
Según la Policía, el ahora arrestado tomaba fotos de menores en la calle o en piscinas públicas y las manipulaba con inteligencia artificial para que aparecieran desnudos.
Aita Mari desembarca a 53 personas en Italia tras tres días de navegación
3 de las 56 personas rescatadas el pasado viernes en el Mediterráneo, un bebe de dos meses y sus padres, fueron asistidas por la guardia costera italiana porque el bebe padecía de desnutrición extrema y deshidratación extrema.
Cientos de personas se concentran en Zestoa en apoyo a las seis procesadas por "solidaridad feminista"
Seis personas de la localidad serán juzgadas la próxima semana por un delito contra la integridad moral. Han sido denunciadas por la expareja de una de ellas por "perjudicar su reputación" al acusarle de violencia machista hace unos años.
Atropellado un niño de 8 años en la avenida Marcelo Celayeta de Pamplona
El menor ha sufrido policontusiones de carácter reservado y ha sido trasladado al niño al Hospital Universitario de Navarra.
Incautan 5 navajas e identifican a 51 personas cerca de una discoteca de Barakaldo
El departamento vasco de Seguridad ha informado de la actuación de un control preventivo ha realizado la Ertzaintza junto con la Policía Local de Barakaldo de madrugada en las cercanías de una discoteca donde se celebraba un concierto.
Vitoria-Gasteiz multará a partir del lunes con 200 euros los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones
Durante el periodo informativo, el Ayuntamiento ha remitido más de dos mil cartas de aviso a los infractores, con carácter pedagógico y no sancionador, lo que ha servido para que numerosas personas regularicen su situación solicitando exenciones.