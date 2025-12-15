KLIMA ALDAKETA

Padura artifizialak sortu eta etorkizuneko eraikinetako kotak igoko ditu Jaurlaritzak, itsas mailaren igoerari aurre egiteko

Egoerarik okerrenean, itsasoaren maila 0,72 metro igo liteke 2100. urterako. Horrek guztiak zuzenean eragingo die EAEko biztanleriaren % 32ri (700.000 pertsonari baino gehiagori) kostaldean eta bokaletik hurbil dauden ibai haranetako biztanleei. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritza onartu du, behin-behinean, Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari. 

Txingudiko padurak. Artxiboko argazkia: Pedro Odriozola | Irekia
EITB

Azken eguneratzea

Itsasoaren mailaren igoerak zuzenean eragingo dio Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) biztanleriaren ia herenari, hau da, kostaldean eta bokaletik hurbil dauden ibai haranetako eremuetan bizi diren 700.000 pertsonari baino gehiagori. 

IPCC zientzia-aditu taldeak egindako azterketa baten arabera, egoerarik okerrenean itsasoaren maila 72 zentimetroraino igo liteke 2100. urtean, eta horrek erabat eraldatuko luke itsasoaren eta lurraldearen arteko lotura.  Aldiz, berotegi efektuko gasen isuriak geldiarazteko gai izanez gero, igoera hori 49 zentimetrora mugatuko litzateke. 

Egoerarik okerrenean, EAEko hondartzen azaleraren % 39, dunen % 26,7 eta paduren % 75 gal daiteke. 

Berdeguneak, azpiegitura ekologikoak, bizitegi- eta industria-eremuak eta olatuen eraginpean dagoen kostaldea ere are kalteberago izango litzateke. Zehazki, arriskuan dauden bizitegi-eremuak % 1,13 izatetik % 2,76 izatera pasako lirateke (% 244ko igoera), eta industrialak % 1,43tik % 3,64ra. 

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak onartu du, behin-behinean, astelehen honetan Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari (LPS), kostaldearen babesa indartzeko eta klima-aldaketaren ondorioei aurrea hartzeko.

Plan horren baitan, estuarioetan padura artifizialak sortuko dira, Urdaibai (Bizkaia) eta Urolan (Gipuzkoa), berbarako. Halaber, planak aurreikusten du, etorkizunean, etxebizitzak eraikitzerakoan kotak igotzea. 

Halaber, Kantauriko artadien 300 hektarea baino gehiago Babes Berezia kategorian sartuko dira, klima aldaketaren ondorioen aurrean funtsezko ekosistemen kontserbazioa indartzeko. 

Itsas eremuan, planak Natura 2000 Sarea handitzea bultzatzen du, Ulia-Jaizkibel itsas eremua sartuz, gutxi gorabehera 13.000 hektareako azalerarekin, itsas korridore ekologiko estrategiko gisa. 

Hasierako onarpenaren ondoren, Itsasertzeko LPSa tokiko administrazioen, adituen, erakundeen eta herritarren ekarpenekin aberastuko da. 

