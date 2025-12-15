Padura artifizialak sortu eta etorkizuneko eraikinetako kotak igoko ditu Jaurlaritzak, itsas mailaren igoerari aurre egiteko
Egoerarik okerrenean, itsasoaren maila 0,72 metro igo liteke 2100. urterako. Horrek guztiak zuzenean eragingo die EAEko biztanleriaren % 32ri (700.000 pertsonari baino gehiagori) kostaldean eta bokaletik hurbil dauden ibai haranetako biztanleei. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritza onartu du, behin-behinean, Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari.
Itsasoaren mailaren igoerak zuzenean eragingo dio Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) biztanleriaren ia herenari, hau da, kostaldean eta bokaletik hurbil dauden ibai haranetako eremuetan bizi diren 700.000 pertsonari baino gehiagori.
IPCC zientzia-aditu taldeak egindako azterketa baten arabera, egoerarik okerrenean itsasoaren maila 72 zentimetroraino igo liteke 2100. urtean, eta horrek erabat eraldatuko luke itsasoaren eta lurraldearen arteko lotura. Aldiz, berotegi efektuko gasen isuriak geldiarazteko gai izanez gero, igoera hori 49 zentimetrora mugatuko litzateke.
Egoerarik okerrenean, EAEko hondartzen azaleraren % 39, dunen % 26,7 eta paduren % 75 gal daiteke.
Berdeguneak, azpiegitura ekologikoak, bizitegi- eta industria-eremuak eta olatuen eraginpean dagoen kostaldea ere are kalteberago izango litzateke. Zehazki, arriskuan dauden bizitegi-eremuak % 1,13 izatetik % 2,76 izatera pasako lirateke (% 244ko igoera), eta industrialak % 1,43tik % 3,64ra.
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak onartu du, behin-behinean, astelehen honetan Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari (LPS), kostaldearen babesa indartzeko eta klima-aldaketaren ondorioei aurrea hartzeko.
Plan horren baitan, estuarioetan padura artifizialak sortuko dira, Urdaibai (Bizkaia) eta Urolan (Gipuzkoa), berbarako. Halaber, planak aurreikusten du, etorkizunean, etxebizitzak eraikitzerakoan kotak igotzea.
Halaber, Kantauriko artadien 300 hektarea baino gehiago Babes Berezia kategorian sartuko dira, klima aldaketaren ondorioen aurrean funtsezko ekosistemen kontserbazioa indartzeko.
Itsas eremuan, planak Natura 2000 Sarea handitzea bultzatzen du, Ulia-Jaizkibel itsas eremua sartuz, gutxi gorabehera 13.000 hektareako azalerarekin, itsas korridore ekologiko estrategiko gisa.
Hasierako onarpenaren ondoren, Itsasertzeko LPSa tokiko administrazioen, adituen, erakundeen eta herritarren ekarpenekin aberastuko da.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadi eta Katalunia Unescoren eta Turismoaren Nazioarteko Erakundearen kide izatea sustatuko du Espainiako Gobernuak
Horrekin batera, "estatutu zabalago bat" eskatu du Espainiako Gobernuak, "lurralde horiek kulturaren eta turismoaren arloan dituzten eskumenak garatu ahal izateko". Juntsekin adostutako akordioen barruan kokatu du iragarpen hori Pedro Sanchez presidenteak.
Duela 80 milioi urte baino gehiago Barrikan (Bizkaia) izandako glaziazio batek ezbaian jarri ditu eredu klimatikoak
Kretazeoan izotzik gabeko Lur planeta baten aukera errefusatuko luke aurkikuntza horrek, eta komunitate zientifikoan errotuta dagoen ideia hautsi, hau da, garai hartako klima izugarri beroa izan zela, planetaren historiako tenperatura altuenetakoak izateraino.
Gizon bat atxilotu dute Santurtzin, faltsututako Athleticen 2.070 kamiseta izateagatik
Atzemandako materialak 132.000 euroko balioa izango luke merkatuan, Bizkaiko Guardia Zibilak egindako kalkuluen arabera. Atxilotuari jabego industrialaren aurkako delituak egitea leporatzen diote.
Gizon bat atxilotu dute Araban, adingabeen argazkiak AArekin manipulatu eta haur pornografia sortzea egotzita
Poliziaren arabera, atxilotutakoak adingabeen argazkiak hartzen zituen kalean eta igerileku publikoetan, eta adimen artifizialarekin manipulatzen zituen biluzik ager zitezen.
'Aita Mari'k 53 pertsona lehorreratu ditu Italian, hiru egunez nabigatu ostean
Aita Marik pasa den ostiralean Mediterraneoan erreskatatutako 56 lagunetik 53 lehorreratu ditu Italiako Brindisi portuan. Izan ere, bi hilabeteko haur bat eta haren gurasoak Italiako kostazainek artatu zituzten, haurrak muturreko desnutrizioa eta deshidratazioa zituelako.
Ehunka lagun elkartu dira Zestoan, "elkartasun feministagatik" auzipetutako sei pertsonen aldeko elkarretaratzean
Herriko sei bizilagun epaituko dituzte datorren astean, integritate moralaren aurkako delitua egotzita. Akusatuetako emakumeetako baten bikotekide ohia da salaketa jarri duena, kalte egin diotela bere izen onari argudiatuz, duela urte batzuk indarkeria matxista leporatu ziotelako.
8 urteko haur bat harrapatu dute Iruñeko Marcelo Celayeta etorbidean
Haurrak izaera erreserbatuko polikontusioak jasan ditu, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute.
5 labana konfiskatu eta 51 pertsona identifikatu dituzte Barakaldoko diskoteka batetik gertu
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, Ertzaintzak eta Barakaldoko Udaltzaingoak goizaldean egindako kontrol batean atzeman dituzte, kontzertu bat ematen ari ziren dantzaleku baten inguruetan.
Gasteizko Udalak 200 euroko isunak jarriko ditu astelehenetik aurrera, Emisio Gutxiko Eremuan urraketak eginez gero
Informazio epean, Udalak bi mila ohartarazpen-gutun baino gehiago bidali dizkie arau-hausleei, zigortu beharrean pedagogia egiteko, eta horrek balio izan du pertsona askok beren egoera erregularizatzeko, salbuespenak eskatuz.