Paralizan el Guggenheim de Urdaibai, 17 años después del anuncio del proyecto

Euskaraz irakurri: Urdaibaiko Guggenheim museoa baztertu dute, proiektua iragarri eta 17 urtera
Tras dos años de análisis e intensos debates, el Patronato ha tomado la decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai. Hace un mes, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, explicó que la limpieza de los terrenos para la construcción del museo iba a durar mucho tiempo, así como el esclarecimiento judicial de las denuncias contra el proyecto. Asimismo, ha recibido un aluvión de críticas por parte de grupos ecologistas y la ciudadanía.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai Gernika Lumo Diputación Foral de Bizkaia Guggenheim Sociedad

