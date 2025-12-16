Será noticia: Decisión sobre Guggenheim Urdaibai, huelga general en marzo y presentación de ETB ON
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 16 de diciembre de 2025:
- Decisión sobre Guggenheim Urdaibai: El patronato del Museo Guggenheim Bilbao se reúne esta tarde (17:00 horas) para decidir si sigue adelante o se paraliza el proyecto de expansión del centro en la reserva de Urdaibai. Según pudo saber EITB hace unas semanas, la mayoría apoyará la retirada del proyecto. El Patronato está integrado, entre otros, por The Solomon R. Guggenheim Foundation, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.
- Huelga general en marzo: Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde han anunciado la convocatoria de una huelga general en Hego Euskal Herria el próximo 17 de marzo para exigir un SMI propio de al menos 1500 euros en la CAV y en Navarra. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres, ha manifestado su respeto por la convocatoria de una huelga general, pero cree que no es "la mejor forma" para conseguir en Euskadi un salario mínimo de convenio.
- Presentación de ETB ON: EITB presenta ETB ON, la nueva plataforma de televisión. ETB ON tomará en breve el testigo de EITB Nahieran. Por otra parte, en adelante, todas las radios de EITB y sus contenidos estarán disponibles en la plataforma de audio GUAU.
Euskalgintzaren Kontseilua reclama la "reactivación del movimiento euskaltzale" y la oficialidad del euskera en toda Navarra
Coincidiendo con el 39 aniversario de la aprobación de la Ley Foral del Vascuence, la plataforma ha denunciado que la zonificación "niega derechos básicos" y genera desigualdad entre la ciudadanía navarra, y ha llamado a participar en el acto del próximo 27 de diciembre en Bilbao.
Seis personas de Zestoa serán juzgadas hoy por un delito contra la integridad moral de la pareja de una de ellas
Entre las personas acusadas se encuentra la expareja del hombre denunciante, así como el alcalde de Zestoa. La acusación particular pide penas de hasta cinco años de prisión y el movimiento feminista considera que lo que se está juzgando es la solidaridad feminista.
Hoy se conocerá el futuro del proyecto Guggenheim Urdaibai
El Patronato del museo se reúne esta tarde para tomar la decisión definitiva sobre la construcción o no del museo en la comarca Busturia-Urdaibai. Según pudo saber EITB hace unas semanas, la mayoría votará por abandonar el proyecto.
Muere un camionero en un accidente en la AP-8 en Irun
En el accidente se han visto implicados dos camiones y ha obligado a cortar la carretera en sentido Baiona, lo que ha generado retenciones.
600 vizcaínos mayores de 65 años participan en un proyecto para aprender a vivir más y mejor
El estudio del Instituto Biobizkaia busca prevenir la dependencia y cuidar la salud, pero no se queda solo en revisiones médicas. Los participantes también disfrutan de charlas sobre nutrición, microbiota y hábitos que les ayudan a convertirse en protagonistas de su propio bienestar.
El Gobierno español promoverá que Euskadi y Cataluña sean miembros asociados de la Unesco y la Organización Mundial del Turismo
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado, además, que van a solicitar "un estatuto un poco más amplio para que estos territorios puedan desplegar sus competencias en materia cultural y turismo", y lo ha enmarcado dentro del cumplimiento de sus acuerdos con Junts.
El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar
En el peor de los escenarios, el nivel del mar podría elevarse hasta 0,72 metros en el año 2100. Todo ello afectará de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura. Por ello, el Ejecutivo ha aprueba inicialmente el nuevo PTS del litoral PTS del Litoral —cuya versión anterior databa de 2007—.
El hallazgo en Barrika (Bizkaia) de una glaciación de hace más de 80 millones de años obliga a replantear modelos climáticos
Este descubrimiento contradice frontalmente la visión de un planeta Tierra sin hielo durante el Cretácico, y rompe la idea arraigada en la comunidad científica de que se dio un clima extremadamente cálido donde se habrían alcanzado alguna de las temperaturas más altas de la historia del planeta.
Detenido en Santurtzi tras intervenirle 2070 equipaciones falsas del Athletic Club
El valor del material incautado alcanzaría los 132 000 euros, según las estimaciones de la Guardia Civil de Bizkaia. El arrestado ha sido acusado de un delito contra la propiedad industrial.