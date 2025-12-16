PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Decisión sobre Guggenheim Urdaibai, huelga general en marzo y presentación de ETB ON

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Urdaibai. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Guggenheim Urdaibai proiektuari buruzko erabakia, greba orokorra martxoan eta ETB ONen aurkezpena
EITB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 16 de diciembre de 2025:

Decisión sobre Guggenheim Urdaibai: El patronato del Museo Guggenheim Bilbao se reúne esta tarde (17:00 horas) para decidir si sigue adelante o se paraliza el proyecto de expansión del centro en la reserva de Urdaibai. Según pudo saber EITB hace unas semanas, la mayoría apoyará la retirada del proyecto. El Patronato está integrado, entre otros, por The Solomon R. Guggenheim Foundation, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.

Huelga general en marzo: Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde han anunciado la convocatoria de una huelga general en Hego Euskal Herria el próximo 17 de marzo para exigir un SMI propio de al menos 1500 euros en la CAV y en Navarra. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres, ha manifestado su respeto por la convocatoria de una huelga general, pero cree que no es "la mejor forma" para conseguir en Euskadi un salario mínimo de convenio.

- Presentación de ETB ON: EITB presenta ETB ON, la nueva plataforma de televisión. ETB ON tomará en breve el testigo de EITB Nahieran. Por otra parte, en adelante, todas las radios de EITB y sus contenidos estarán disponibles en la plataforma de audio GUAU.

El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar

En el peor de los escenarios, el nivel del mar podría elevarse hasta 0,72 metros en el año 2100. Todo ello afectará de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura. Por ello, el Ejecutivo ha aprueba inicialmente el nuevo PTS del litoral PTS del Litoral —cuya versión anterior databa de 2007—.
