Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 16 de diciembre de 2025:

- Decisión sobre Guggenheim Urdaibai: El patronato del Museo Guggenheim Bilbao se reúne esta tarde (17:00 horas) para decidir si sigue adelante o se paraliza el proyecto de expansión del centro en la reserva de Urdaibai. Según pudo saber EITB hace unas semanas, la mayoría apoyará la retirada del proyecto. El Patronato está integrado, entre otros, por The Solomon R. Guggenheim Foundation, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.

- Huelga general en marzo: Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde han anunciado la convocatoria de una huelga general en Hego Euskal Herria el próximo 17 de marzo para exigir un SMI propio de al menos 1500 euros en la CAV y en Navarra. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres, ha manifestado su respeto por la convocatoria de una huelga general, pero cree que no es "la mejor forma" para conseguir en Euskadi un salario mínimo de convenio.

- Presentación de ETB ON: EITB presenta ETB ON, la nueva plataforma de televisión. ETB ON tomará en breve el testigo de EITB Nahieran. Por otra parte, en adelante, todas las radios de EITB y sus contenidos estarán disponibles en la plataforma de audio GUAU.