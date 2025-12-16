TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Guggenheim Urdaibai proiektuari buruzko erabakia, greba orokorra eta ETB ON plataformaren aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Urdaibai. Artxiboko argazkia: EITB
EITB

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 16an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Guggenheim Urdaibai proiektuari buruzko erabakia: Iritsi da Urdaibai eskualdean Guggenheim museoa eraikiko den edo ez jakiteko momentua. Gaur, 17:00etan, elkartuko da museoaren patronatua erabakia hartzeko. EITBk duela aste batzuk argitaratu zuenez, proiektua bertan behera uztearen alde egingo du gehiengoak. Patronatua osatzen dute, besteak beste, The Solomon R. Guggenheim Foundationek, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. 

- Martxoko greba orokorra: ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek greba orokorra deitu dute Hego Euskal Herrian 2026ko martxoaren 17an, 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. LGS 1.500 euro. Soldatak hobetu, aberastasuna banatzeko' leloarekin. Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta Nafarroako Foru Erkidegoan lanbidearteko gutxieneko soldata propioa ezar dadin lortzea da helburua. Eusko Jaurlaritzak errespetuz hartu du greba deialdia baina Mikel Torres lehendakari-orde eta ekonomia sailburuaren ustez ez da gutxieneko soldata lortzeko bide egokiena. 

-  ETB ON: EITBk ETB ON telebista plataforma digital berria aurkeztuko du. EITB Nahieran plataforma birformulatu nahi izan du EITBk, ETB ON etorkizuneko telebista digitala bilaka dadin. Aurrerantzean, halaber, EITBko irratiak eta irratietako eduki guztiak GUAU audio plataforman topatu ahal izango dira. 

Padura artifizialak sortu eta etorkizuneko eraikinetako kotak igoko ditu Jaurlaritzak, itsas mailaren igoerari aurre egiteko

Egoerarik okerrenean, itsasoaren maila 0,72 metro igo liteke 2100. urterako. Horrek guztiak zuzenean eragingo die EAEko biztanleriaren % 32ri (700.000 pertsonari baino gehiagori) kostaldean eta bokaletik hurbil dauden ibai haranetako biztanleei. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritza onartu du, behin-behinean, Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari. 

