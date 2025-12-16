Albiste izango dira: Guggenheim Urdaibai proiektuari buruzko erabakia, greba orokorra eta ETB ON plataformaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 16an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Guggenheim Urdaibai proiektuari buruzko erabakia: Iritsi da Urdaibai eskualdean Guggenheim museoa eraikiko den edo ez jakiteko momentua. Gaur, 17:00etan, elkartuko da museoaren patronatua erabakia hartzeko. EITBk duela aste batzuk argitaratu zuenez, proiektua bertan behera uztearen alde egingo du gehiengoak. Patronatua osatzen dute, besteak beste, The Solomon R. Guggenheim Foundationek, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak.
- Martxoko greba orokorra: ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek greba orokorra deitu dute Hego Euskal Herrian 2026ko martxoaren 17an, 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. LGS 1.500 euro. Soldatak hobetu, aberastasuna banatzeko' leloarekin. Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta Nafarroako Foru Erkidegoan lanbidearteko gutxieneko soldata propioa ezar dadin lortzea da helburua. Eusko Jaurlaritzak errespetuz hartu du greba deialdia baina Mikel Torres lehendakari-orde eta ekonomia sailburuaren ustez ez da gutxieneko soldata lortzeko bide egokiena.
- ETB ON: EITBk ETB ON telebista plataforma digital berria aurkeztuko du. EITB Nahieran plataforma birformulatu nahi izan du EITBk, ETB ON etorkizuneko telebista digitala bilaka dadin. Aurrerantzean, halaber, EITBko irratiak eta irratietako eduki guztiak GUAU audio plataforman topatu ahal izango dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Nafarroa osoan "mugimendu euskaltzalea suspertzea" eta euskararen ofizialtasuna aldarrikatu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak
Euskararen Foru Legea onartu zeneko 39. urteurrenean, plataformak salatu du zonifikazioak "oinarrizko eskubideak ukatzen" dituela eta nafarren artean desberdintasuna sortu, eta abenduaren 27an Bilbon egingo den ekitaldian parte hartzera deitu ditu herritarrak.
Zestoako sei pertsona epaituko dituzte gaur, horietako baten bikotearen integritate moralaren aurkako delitua egotzita
Akusatuen artean dago salaketa jarri duen gizonezkoaren bikotekide ohia, baita Zestoako alkatea ere. Akusazio partikularrak bost urte arteko espetxe zigorrak eskatu ditu, eta mugimendu feministak uste du epaitzen ari direna elkartasun feminista dela.
Guggenheimek Urdaibairako daukan proiektuaren etorkizuna, argitzear
Gaur egingo du erabakia hartzeko bilera Guggenheim museoaren patronatuak. EITBk duela aste batzuk jakin ahal izan zuenez, gehiengoak proiektua alboratzearen alde egingo du.
Kamioilari bat hil da AP-8an Irunen izandako istripu batean
Bi kamioik elkar jo dute Baionaranzko norantzan. Ondorioz, autobidea itxi behar izan dute eta auto-ilarak sortu dira.
Gehiago eta hobeto bizitzen ikasteko proiektu batean parte hartzen ari dira 65 urtetik gorako 600 bizkaitar
Biobizkaia Institutuaren azterketak mendekotasuna prebenitzea eta osasuna zaintzea du helburu, baina ez da azterketa medikoetan bakarrik geratzen. Parte hartzaileek nutrizioari, mikrobiotari eta ohiturei buruzko hitzaldiez ere gozatzen dute, beren ongizatearen hobetzen laguntzeko.
Euskadi eta Katalunia Unescoren eta Turismoaren Nazioarteko Erakundearen kide izatea sustatuko du Espainiako Gobernuak
Horrekin batera, "estatutu zabalago bat" eskatu du Espainiako Gobernuak, "lurralde horiek kulturaren eta turismoaren arloan dituzten eskumenak garatu ahal izateko". Juntsekin adostutako akordioen barruan kokatu du iragarpen hori Pedro Sanchez presidenteak.
Padura artifizialak sortu eta etorkizuneko eraikinetako kotak igoko ditu Jaurlaritzak, itsas mailaren igoerari aurre egiteko
Egoerarik okerrenean, itsasoaren maila 0,72 metro igo liteke 2100. urterako. Horrek guztiak zuzenean eragingo die EAEko biztanleriaren % 32ri (700.000 pertsonari baino gehiagori) kostaldean eta bokaletik hurbil dauden ibai haranetako biztanleei. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritza onartu du, behin-behinean, Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari.
Duela 80 milioi urte baino gehiago Barrikan (Bizkaia) izandako glaziazio batek ezbaian jarri ditu eredu klimatikoak
Kretazeoan izotzik gabeko Lur planeta baten aukera errefusatuko luke aurkikuntza horrek, eta komunitate zientifikoan errotuta dagoen ideia hautsi, hau da, garai hartako klima izugarri beroa izan zela, planetaren historiako tenperatura altuenetakoak izateraino.
Gizon bat atxilotu dute Santurtzin, faltsututako Athleticen 2.070 kamiseta izateagatik
Atzemandako materialak 132.000 euroko balioa izango luke merkatuan, Bizkaiko Guardia Zibilak egindako kalkuluen arabera. Atxilotuari jabego industrialaren aurkako delituak egitea leporatzen diote.